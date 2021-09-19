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台南市凌晨發生連續縱火案 燒燬3輛汽機車
台南市南區今天凌晨近1點多發生疑似連續縱火案，有人疑拿著噴燈分別在南區鹽埕路、大成路和金華路巷內燒汽、機車，共造成1輛汽車和2輛機車毀損，沒有人員受傷，警方漏夜調閱監視錄影畫面追查，研判縱火者和南區因有地緣關係，全力查緝中。
「停在鹽埕路160巷內轎車著火！」今天凌晨零點51分，台南市消防局救災救護中心接獲報案，位於鹽埕路160巷內停在戶外白色轎車著火，消防分隊前往搶救，出水滅火，火勢在凌晨1點零2分撲滅，現場燒燬一輛白色轎車，車主要求火調。
消防人員說，稍後今天凌晨1點6分，金華路也發生機車火災，消防人員出水滅火。今天清晨1點38分，南區大成路二段巷內發生機車火災，消防人員到場前，火勢已由車主以滅火器撲滅。有民眾反應，懷疑有人為縱火，已報由警方追查。
中秋節連續假期不平靜，台南市南區發生汽機車疑遭人縱火，雖沒有人傷亡，但轄區台南市警六分局接獲消防分隊反應後，相當重視此案，已派出員警在發生汽機車火災地點，調閱相關監視器畫面，偵查隊也派員四處訪查，追查可疑縱火嫌犯。
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