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南投仁愛工寮暗夜火警 1男成焦屍起火原因待查

中央社 / 南投縣19日電

南投縣仁愛鄉一處工寮今天凌晨起火，仁愛消防分隊趕抵，很快撲滅火勢，卻在工寮內發現1具男性焦屍。為何男子半夜跑進自己的工寮、起火原因等，待警消調查釐清。

南投縣消防局今天凌晨0時12分獲報，仁愛鄉仁和路一處工寮發生火災，立即調派消防員14人、義消10人、消防車8輛、救護車1輛趕往搶救，人車0時48分到達，經拉起水線搶救，火勢0時59分控制、1時10分撲滅。

警消事後在建築物內發現1具男性屍體，火警燃燒面積約30平方公尺。據了解，死者為62歲蔡姓男子，住仁愛鄉精英村，是退休族，無經濟問題，起火建築物為雞舍，附近還有果園和一棟房子，若遇水果採收期，蔡男便會和妻子從精英村到此從事農作。

蔡男喜歡養雞、種水果當興趣，對於為何半夜到雞舍以及起火原因等，蔡男的妻子向警方表示「不太清楚」，但丈夫一直沒接電話，想不到竟發生不幸；南投縣消防局火災調查科預計今天到場釐清起火位置、原因等，仁愛警方也將報請南投地檢署相驗遺體。

建築 火災

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