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疑電線走火釀悲劇 高雄三代同堂透天厝大伯救姪女亡
高雄市鳥松區蘇姓三代同堂12人居住的4層樓透天厝今天凌晨5時許發生火警，47歲大伯疑為救住在4樓的9歲女童，兩人皆昏迷，警消救出時，兩人皆已無生命跡象送醫急救，女童目前已恢復呼吸心跳，但大伯送醫後還是宣告不治，另爺爺疑為救火，遭嗆傷、臉部燙傷一度2%，意識清醒送醫。
據了解，起火住宅為一棟4層樓透天厝，71歲屋主共有3個兒子，屋主與妻子住在2樓，大兒子一家和二兒子一家住在3樓，小兒子與妻子、2小孩住在4樓，今天凌晨5時許小兒子發現4樓最裡面的房間突然起火冒出黑煙，緊急將家人叫醒逃生並報案，大兒子發現住在4樓弟弟的女兒沒下來，衝上去救人後，就沒有下樓。
消防人員今天上午5點獲報，出動18車30人前往搶救，到場時發現4樓外觀有煙竄出，拉水線滅火，30分鐘內撲滅火勢，共疏散12人，9人沒有受傷，3人送醫。
47歲蘇男及9歲女童當時倒在起火點旁房間內，無生命跡象，消防人員救出兩人，現場急救後分別送往國軍高雄總醫院及高雄長庚醫院。女童送醫後恢復呼吸心跳，目前還在加護病房插管治療，蘇男則搶救無效，宣告不治，而71歲的屋主疑為救火遭嗆、燙傷，送往高雄長庚醫院救治。
火調人員初步排除是人為縱火，疑起火原因為電線走火，詳細起火原因有待進一步釐清。
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