影／沒下雨阿嬤穿雨衣拿雨傘 警關心發現家人在找她

台中市第一警分局大誠所警員13日巡邏時，發現七旬陳姓老婦穿著雨衣、拿著雨傘站在路口，不過當時沒有下雨，加上警員上午才正好接獲有市民通報母親失蹤，前往詢問剛好把人帶回交給家屬。

台中市第一警分局大誠分駐所巡佐邱富國、警員施雅涵在13日下午1時許巡邏，在中區三民路二段、福音街口見一名陳姓老婦（74歲）穿著雨衣、帶著雨傘，提著塑膠袋獨自過馬路，因當時沒有下雨，陳婦的穿著特別顯眼，引起警方注意。

當時警員施雅涵想起，一早才有市民跑進派出所報案，稱自己母親外出後，都沒有回家，希望警方若有看到時，請連絡他。因此女警立即將車停靠旁邊，上前詢問陳婦「要去哪裡」，陳婦當時回稱「要去教會，家門都有鎖好才出門」。

不過女警想到，該名市民報案時，稱母親一早出門後，就找不到人，為將陳婦帶回派出所查證，先連哄帶騙「家裡有留字條嗎？沒留字條的話，兒子會擔心，我們先回去寫紙條」，陳婦才願意配合上警車。

經警方將陳婦帶回派出所後，確認陳婦就是3小時前才被通報的失蹤人口，趕緊通知陳婦兒子到派出所接回。