快訊

高雄鳥松凌晨民宅起火伯父救姪女喪生 女童命危、爺燒傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假想放煙火？ 家長看這邊免受罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是中秋連假的第二天，台中市政府消防局呼籲親朋好友團聚時，應減少施放爆竹煙火，兼顧安全及環保，如有必要施放，應選擇貼有合格標示的爆竹煙火，並依照產品外觀使用說明正確施放，確保安全，另外，根據法規規定，每日零時至清晨6時，若要施放飛行、升空類煙火，必須「專案申請」，另外，兒童施放爆竹煙火，若無家長在旁，也將吃上3000至1.5萬元罰單。

台中市消防局表示，中秋連假期間，為杜絕業者違法囤積爆竹煙火，已全面加強查核轄內金香鋪、賣場等爆竹煙火販賣場所，以及網路販賣爆竹煙火限制，維護民眾安全。

台中市消防局指出，另外，特別限制網路業者販賣爆竹煙火，要求必須能識別購買者年齡的條件，避免販賣給未滿12歲兒童，此外，兒童若想施放爆竹煙火，也必須由大人在旁陪伴，否則將依爆竹煙火管理條例，對家長處以3000元以上、1.5萬元以下罰鍰，以確保兒童施放爆竹安全。

消防局指出，另依台中市爆竹煙火施放管制自治條例規定，每天零時至清晨6時施放飛行、升空類的一般爆竹煙火，應申請專案許可才能施放；更應詳閱產品使用說明安全施放，如違反，將依爆竹煙火管理條例處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

消防局呼籲，施放爆竹煙火存有風險，勿貪一時歡樂造成憾事，甚至觸犯公共危險罪、得不償失。民眾若發現有違法儲存、販賣、施放等情事，可撥打119檢舉，消防局將立即派人前往查察取締，共同維護市民生命財產安全。

台中市消防局因應中秋連假，加強稽查金香鋪、賣場等爆竹煙火販賣場所，以確保市民安全。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應中秋連假，加強稽查金香鋪、賣場等爆竹煙火販賣場所，以確保市民安全。圖／台中市消防局提供

台中市 連假 中秋

延伸閱讀

影／中秋連假首夜 嘉義夜市人潮滿出來

中秋連假何處去？林智堅推金牌農村私房景點

中秋連假媽祖也搶著「回娘家」 朝天宮小型進香大增

中秋連假首日 民眾到八里渡船頭老街出遊

相關新聞

高雄鳥松凌晨民宅起火伯父救姪女喪生 女童命危、爺燒傷

高雄市鳥松區本館路一棟4樓建築今天凌晨5時許疑因4樓衣櫃突然起火造成火警，警消到場共疏散12人，據了解，該棟建築為蘇姓家...

影／沒下雨阿嬤穿雨衣拿雨傘 警關心發現家人在找她

台中市第一警分局大誠所警員13日巡邏時，發現七旬陳姓老婦穿著雨衣、拿著雨傘站在路口，不過當時沒有下雨，加上警員上午才正好...

中秋連假想放煙火？ 家長看這邊免受罰

今天是中秋連假的第二天，台中市政府消防局呼籲親朋好友團聚時，應減少施放爆竹煙火，兼顧安全及環保，如有必要施放，應選擇貼有...

墾丁潛水業者後車斗載潛水客 警攔查告發

中秋連假天氣好，許多遊客到墾丁戲水，屏東縣警局恆春警分局昨下午4點，在恆春鎮檳榔路段，發現有潛水業者開著貨車，後車斗載3...

影／警在郵局前及時阻女大生匯款被騙 母到場感謝

一名女大學生到台中豐原一家郵局前，拿著手機講電話，一邊操作ATM，巡邏員警看到查覺有異，上前關切詢問後，及時阻詐，讓女大...

秋節前悲歌 3歲童遭車輾死

秋節連假首日，嘉義縣沿海東石鄉「養蚵之鄉」塭港村，昨天驚傳三歲男童在村內道路過馬路時，遭同村男子駕小貨車撞死意外，男童遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。