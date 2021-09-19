中秋連假想放煙火？ 家長看這邊免受罰

今天是中秋連假的第二天，台中市政府消防局呼籲親朋好友團聚時，應減少施放爆竹煙火，兼顧安全及環保，如有必要施放，應選擇貼有合格標示的爆竹煙火，並依照產品外觀使用說明正確施放，確保安全，另外，根據法規規定，每日零時至清晨6時，若要施放飛行、升空類煙火，必須「專案申請」，另外，兒童施放爆竹煙火，若無家長在旁，也將吃上3000至1.5萬元罰單。

台中市消防局表示，中秋連假期間，為杜絕業者違法囤積爆竹煙火，已全面加強查核轄內金香鋪、賣場等爆竹煙火販賣場所，以及網路販賣爆竹煙火限制，維護民眾安全。

台中市消防局指出，另外，特別限制網路業者販賣爆竹煙火，要求必須能識別購買者年齡的條件，避免販賣給未滿12歲兒童，此外，兒童若想施放爆竹煙火，也必須由大人在旁陪伴，否則將依爆竹煙火管理條例，對家長處以3000元以上、1.5萬元以下罰鍰，以確保兒童施放爆竹安全。

消防局指出，另依台中市爆竹煙火施放管制自治條例規定，每天零時至清晨6時施放飛行、升空類的一般爆竹煙火，應申請專案許可才能施放；更應詳閱產品使用說明安全施放，如違反，將依爆竹煙火管理條例處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。