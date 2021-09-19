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中秋連假開始 清水警加強交通疏導與執法並重

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

中秋連假已開始，台中市清水警分局為因應中秋節4天連續假期及疫情趨緩，民眾在假期間易有聚餐及烤肉等飲酒情形，除規劃轄內風景區及易雍塞路段彈性派員交通疏導，也同步規劃加強取締酒後駕車及機動測速照相勤務，防制酒駕及超速事故發生，確保民眾生命財產安全。

清水分局表示，為確保中秋節連假期間交通順暢及安全，採取「熱時」、「熱點」疏導策略，規劃高美濕地等景點及重要交通要道，包括國道3號沙鹿及龍井交流道、國道4號清水端、台61線西濱快速道路、台灣大道、中清路、港埠路、臨港路、向上路，針對易雍塞時段派員交通疏導，預期收假北返車潮將於20日湧現，提醒用路人行駛台61線西濱快速道路時應注意減速慢行，注意匯出入匝道車流，切勿分心駕駛，以免無法應變前方突發狀況。

因民眾假期間易有烤肉聚餐等活動，為展現「酒駕零容忍」及防制超速危險駕駛決心，針對易肇事及超速路段，規劃取締酒後駕車及每日不定時機動測速照相勤務，尤其日前向上路6段長下坡路段發生8車追撞事故，特別列入執法重點路段，提醒民眾勿心存僥倖，以維大眾交通安全。

清水分局長游永中表示，轄內道路寬廣筆直且四通八達，又有鐵(公)路車站、台中機場、台中港等陸海空運輸要點，連續假期出遊返鄉車潮眾多，易肇生交通事故，呼籲駕駛人應減速慢行，切勿酒後駕車，保護自己也兼顧其他用路人安全，以免荷包失血甚至涉及刑責，得不償失。

中秋連假開始，台中清水警方昨晚在轄區加強交通疏導和執法。圖／警方提供
中秋連假開始，台中清水警方昨晚在轄區加強交通疏導和執法。圖／警方提供
中秋連假開始，台中清水警方在轄區加強交通疏導和執法。圖／警方提供
中秋連假開始，台中清水警方在轄區加強交通疏導和執法。圖／警方提供

中秋節

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