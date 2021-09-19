影／警在郵局前及時阻女大生匯款被騙 母到場感謝

一名女大學生到台中豐原一家郵局前，拿著手機講電話，一邊操作ATM，巡邏員警看到查覺有異，上前關切詢問後，及時阻詐，讓女大學生多年積蓄不致被騙，她母親也趕到郵局前向員警致謝。

豐原分局豐東派出所警員李彥霖9月17日晚上6點時30分執行勤務時，在郵局前看到一名女大學生在郵局ATM前，手持電話操作ATM，當下察覺有異，立即上前關切，發現女大生聽從電話指示操作「非約定轉帳」，立刻上前制止，成功阻詐。

經警方詢問才知， 18歲陳姓大學一年級女學生當天晚上在家中接獲詐騙集團電話，稱她誤植成為購物網站高級會員，若未於當日晚上12點前至ATM取消高級會員，則需繳交會員費新台幣6000元；女學生表示，幸好警方神出現救援，才驚覺自己險遭詐騙，她母親到場不斷感謝警方神救援，才沒有讓女兒多年的積蓄憑空消失。