高雄鳥松凌晨民宅起火伯父救姪女喪生 女童命危、爺燒傷

高雄市鳥松區本館路一棟4樓建築今天凌晨5時許疑因4樓衣櫃突然起火，其中47歲蘇男為救9歲姪女，逃生後又返回，警消救出時兩人皆無生命跡象送醫急救，蘇男不治，女童恢復呼吸心跳，送加護病房。

另外蘇男71歲的父親在救火時嗆傷，臉部1度燒燙傷，燒燙傷面積約2%，意識清醒送醫治療中。

據了解，該棟建築為蘇姓家庭三代同堂，火起後，警消到場共疏散12人，據現場目擊者表示，蘇男當時已逃生至3樓，見住在4樓的姪女還未逃生，緊急返回想救出姪女，沒想兩人皆受困屋內。

警消到場時，兩人都已倒地無呼吸心跳，消防人員將兩人救出後，蘇男送往國軍高雄總醫院，姪女送往高雄長庚醫院。