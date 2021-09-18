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超驚險！家族出遊溯溪 18人夜困暴漲溪流

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

中秋連假首日， 雙北一行18人家族旅遊，前往宜蘭南澳鄉的扇子瀑布溯溪，結果晚上6點多回程時，遇到溪水暴漲受困南澳北溪，同一處另有2人受困。警消獲報，緊急出動搜救，幸好無人受傷、均已各自返家。

相關單位接獲報案，今天晚間6點多在南澳北溪有20人受困。據了解，一行人12男、6女來自雙北，相約家族旅遊到扇子瀑布溯溪，正當回程時，遇到溪水暴漲，受困於南澳北溪，當時溪水深度約1米，在場的人皆有穿救生衣；另有2名宜蘭男子受困同處，其中1人無救生衣。

宜蘭縣政府消防局派遣第二大隊、南澳、觀音、馬賽、冬山分隊，攜帶照明設備、水域救生裝備前往搜救。救災人員於晚間7點左右抵達現場，以拋繩槍架設繩索救援，20人半小時後全數脫困，無人受傷，並於晚上8點半抵達碧候停車場返家。

20位民眾受困暴漲溪水中，警消前往救援。圖／宜蘭縣政府消防局提供
20位民眾受困暴漲溪水中，警消前往救援。圖／宜蘭縣政府消防局提供
救災人員以拋繩槍架設繩索進行救援，20人於半小時後全數脫困。圖／宜蘭縣政府消防局提供
救災人員以拋繩槍架設繩索進行救援，20人於半小時後全數脫困。圖／宜蘭縣政府消防局提供
中秋連假首日，20人受困南澳北溪。圖／宜蘭縣政府消防局提供
中秋連假首日，20人受困南澳北溪。圖／宜蘭縣政府消防局提供

南澳 宜蘭 溯溪

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