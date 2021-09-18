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秋節連假傳憾事！3歲童遭車撞 頭骨變形慘死

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影／3歲男童慘遭小客貨車輾壓 頭骨變形慘死

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

秋節連假首日，嘉義縣沿海東石鄉「養蚵之鄉」塭港村傍晚驚傳3歲男童在村內道路，遭同村男子駕小客貨車撞死車禍，男童遭撞擊輾壓，頭骨變形，當場失去生命跡象，消防救護人員搶救，送嘉義長庚醫院救治，到院前死亡，車禍原因警方調查中。

消防局傍晚5點34分獲報，東石鄉塭港村內道路發生車禍，救護人車抵達發現為轎車與行人發生事故，3歲男童頭骨變形，無生命跡象，送長庚醫院診治，嘉義長庚說，男童到院前明顯死亡，送往生室，警方會同家屬處理中。

警方調查，陳姓男童在東石鄉塭港村塭港住家旁道路，由北往南行走，穿越馬路，路口無號誌，遭67歲邱姓村民駕駛的小客貨車，由西向東直行不慎輾過，陳姓男童頭顱破裂，無反應，送長庚醫院搶救無效。

陳姓男童與父母、祖父母同住，父母養蚵為生，男童走出住家外村內道路，遭同村男子開車撞死，秋節團圓前，父母得知兒子慘死，無法接受天倫悲劇，哀痛逾恆。

邱姓男子撞死同村男童，下車查看嚇壞，車禍路段路面狹小，邱男供稱，直行未看到男童；村民說，車禍雙方都是同村村民，養蚵人家，不幸發生慘劇，大家都很悲傷難過；警方調閱路口監視器，調查釐清車禍原因，全案依過失致死罪嫌法辦。

嘉義縣沿海東石鄉「養蚵之鄉」塭港村，傍晚驚傳3歲男童在村內道路遭同村男子駕駛小客貨車撞死車禍，男童遭撞擊，頭骨變形，失去生命。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉「養蚵之鄉」塭港村，傍晚驚傳3歲男童在村內道路遭同村男子駕駛小客貨車撞死車禍，男童遭撞擊，頭骨變形，失去生命。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉「養蚵之鄉」塭港村，傍晚驚傳3歲男童在村內道路遭同村男子駕駛小客貨車撞死車禍，男童遭撞擊，頭骨變形，失去生命。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉「養蚵之鄉」塭港村，傍晚驚傳3歲男童在村內道路遭同村男子駕駛小客貨車撞死車禍，男童遭撞擊，頭骨變形，失去生命。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉「養蚵之鄉」塭港村，傍晚驚傳3歲男童在村內道路遭同村男子駕駛小客貨車撞死車禍，男童遭撞擊，頭骨變形，失去生命。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉「養蚵之鄉」塭港村，傍晚驚傳3歲男童在村內道路遭同村男子駕駛小客貨車撞死車禍，男童遭撞擊，頭骨變形，失去生命。記者魯永明／翻攝

車禍 長庚

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