南172線道路接連發生火燒車、車輛掉側溝 警及時排除

台南關子嶺溫泉美食節今天傍晚登場，下午通往關仔嶺的南172線道路粗坑路段，接連發生火燒車及閃車不慎掉落側溝的意外，白河警分局及時排除 ，恢復車流順暢。

第1起事故是呂姓駕駛人駕駛新購的汽車到山區試車，不料行經南172線道路粗坑路段，疑因引擎機械問題車輛冒煙，經仙草派出所巡佐王鼎樑發現，立即請駕駛人在路旁停車，並通知消防隊到場撲滅，虛驚一場無人受傷。