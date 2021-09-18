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秋節連假傳憾事！3歲童遭車撞 頭骨變形慘死

南172線道路接連發生火燒車、車輛掉側溝 警及時排除

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南關子嶺溫泉美食節今天傍晚登場，下午通往關仔嶺的南172線道路粗坑路段，接連發生火燒車及閃車不慎掉落側溝的意外，白河警分局及時排除 ，恢復車流順暢。

第1起事故是呂姓駕駛人駕駛新購的汽車到山區試車，不料行經南172線道路粗坑路段，疑因引擎機械問題車輛冒煙，經仙草派出所巡佐王鼎樑發現，立即請駕駛人在路旁停車，並通知消防隊到場撲滅，虛驚一場無人受傷。

另起事故則時楊姓男子開車到山上遊玩，欲下山返家時行經粗坑路段，疑因閃避對向來車，車輛掉落邊溝動彈不得，白河警分局副分局長李忠憲率員趕至現場，通知拖吊車趕來拖離，並派警力雙向引導，採單線輪流管制放行方式，約30分鐘將車輛拖吊移置，讓前往參加美食節活動的車輛順利通行。

今天下午通往關仔嶺的南172線粗坑路段，1輛汽車疑因閃車掉落側溝，警方協助及時排除。記者吳淑玲／翻攝
今天下午通往關仔嶺的南172線粗坑路段，1輛汽車疑因閃車掉落側溝，警方協助及時排除。記者吳淑玲／翻攝
今天下午通往關仔嶺的南172線粗坑路段，1輛汽車突然火燒車，警、消及時撲滅及排除。記者吳淑玲／翻攝
今天下午通往關仔嶺的南172線粗坑路段，1輛汽車突然火燒車，警、消及時撲滅及排除。記者吳淑玲／翻攝
今天下午通往關仔嶺的南172線粗坑路段，1輛汽車疑因閃車掉落側溝，警方協助及時排除。記者吳淑玲／翻攝
今天下午通往關仔嶺的南172線粗坑路段，1輛汽車疑因閃車掉落側溝，警方協助及時排除。記者吳淑玲／翻攝
今天下午通往關仔嶺的南172線粗坑路段，1輛汽車突然火燒車，警、消及時撲滅及排除。記者吳淑玲／翻攝
今天下午通往關仔嶺的南172線粗坑路段，1輛汽車突然火燒車，警、消及時撲滅及排除。記者吳淑玲／翻攝

白河

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