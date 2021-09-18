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扁宅紙袋案分局長自請處分 轄區派出所長也異動
前總統陳水扁台南住處9月7日遭放置可疑牛皮紙袋，雖事後查明是烏龍一場，但警方事隔多日才前往關切，陳水扁的兒子高雄巿議員陳致中在臉書發文表達不滿，第一警分局長方國璽自認事情沒有做好致歉，並自請處分，被記過2次，昨天分局發布轄區東門派出所長張明祺在內3名所長人事異調。
台南市警第一分局指出，分局長方國璽上任以來，未對派出所長調整，這次因應職務需求及適才適所，對轄區派出所所長部分做適度調整，其中，包括東門所長張明祺在內，也希望張所長等人能夠多點歷練。外界認與扁宅紙袋有關，分局則表示，轄區各所長部分早有異動的打算。
這次調動名單，分別是德高所長陳宗鑫調東門所長，文化所長高銀泉調德高所長，交大秘書室警務員顏旭志調文化所長，東門所長張明祺調交大秘書室警務員。台南市警一分局轄區7個派出所，計有3個所長異動。
台南市第1警分局調查，9月1日陳家外籍女傭把先前有人寄給陳水扁的信件牛皮紙袋拿到回收室時，看到有件黃色上衣還可以穿，把衣服放進牛皮紙袋卻忘了拿走，7日晚間被人發現紙袋出現在陳水扁住家樓層的電梯門外附近，雖是烏龍一場，但陳水扁透過陳致中表達不滿警方處理效率，7日請管理中心代為報案，13日傍晚打電話到派出所詢問，始知調查結果。
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