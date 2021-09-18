快訊

王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扁宅紙袋案分局長自請處分 轄區派出所長也異動

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

前總統陳水扁台南住處9月7日遭放置可疑牛皮紙袋，雖事後查明是烏龍一場，但警方事隔多日才前往關切，陳水扁的兒子高雄巿議員陳致中在臉書發文表達不滿，第一警分局長方國璽自認事情沒有做好致歉，並自請處分，被記過2次，昨天分局發布轄區東門派出所長張明祺在內3名所長人事異調。

台南市警第一分局指出，分局長方國璽上任以來，未對派出所長調整，這次因應職務需求及適才適所，對轄區派出所所長部分做適度調整，其中，包括東門所長張明祺在內，也希望張所長等人能夠多點歷練。外界認與扁宅紙袋有關，分局則表示，轄區各所長部分早有異動的打算。

這次調動名單，分別是德高所長陳宗鑫調東門所長，文化所長高銀泉調德高所長，交大秘書室警務員顏旭志調文化所長，東門所長張明祺調交大秘書室警務員。台南市警一分局轄區7個派出所，計有3個所長異動。

台南市第1警分局調查，9月1日陳家外籍女傭把先前有人寄給陳水扁的信件牛皮紙袋拿到回收室時，看到有件黃色上衣還可以穿，把衣服放進牛皮紙袋卻忘了拿走，7日晚間被人發現紙袋出現在陳水扁住家樓層的電梯門外附近，雖是烏龍一場，但陳水扁透過陳致中表達不滿警方處理效率，7日請管理中心代為報案，13日傍晚打電話到派出所詢問，始知調查結果。

扁宅紙袋案後，台南市警第1分局長方國璽自請處分，被記過2次後，昨天發布轄區東門派出所長張明祺在內3名所長人事異調。圖／取自第1分局臉書
扁宅紙袋案後，台南市警第1分局長方國璽自請處分，被記過2次後，昨天發布轄區東門派出所長張明祺在內3名所長人事異調。圖／取自第1分局臉書

陳水扁 交大

延伸閱讀

陳水扁嫌警方動作慢 黃偉哲：處分不是我一個人說了算

新聞眼／扁家紙袋烏龍案 何以方仰寧會震怒懲處分局長?

阿扁總統郵包案分局長遭記過 陳致中：謝謝巿警局重視

遭記過2次 分局長方國璽：事情沒處理好向陳前總統道歉

相關新聞

台中漢翔1工人觸電命危！勞檢處：勒令停工法辦

台中漢翔航空工業今天上午10時發生47歲林姓工人遭到電擊失去生命跡象的工安事件。台中市勞檢處派員到場調查發現，許昌裕國際...

影／嘉義市電腦公司失火 廠長憂心庇護工廠青年沒工作

嘉義市保忠一街某電腦資訊公司鐵皮建築，今天上午近11時發生火警，濃煙竄高數公里外都看得到，嘉市消防局派出多分隊到場滅火，...

影／嘉市資訊公司鐵皮屋大火 濃煙竄高

嘉義市保忠一街某電腦資訊公司鐵皮建築，今天上午近11時發生火警，濃煙竄高，數百公尺外都看得到，嘉義市消防局派出多個分隊到...

影／45噸吊車撞鰲峰山墜12米 500噸怪獸吊車救援

台中市清水區知名的鰲峰山公園，16日一輛45噸重型機械吊車於公園上坡路段，疑引擎熄火，直接向後「倒退嚕」撞擊公園字體招牌...

扁宅紙袋案分局長自請處分 轄區派出所長也異動

前總統陳水扁台南住處9月7日遭放置可疑牛皮紙袋，雖事後查明是烏龍一場，但警方事隔多日才前往關切，陳水扁的兒子高雄巿議員陳...

新竹婦一周前不告而別 人在桃園觀音找到了

新竹縣一名陳姓婦人疑似精神狀況不佳，12日獨自搭火車到桃園市中壢火車站，結果無處可去，只能沿街乞討食物果腹，累了就睡路旁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。