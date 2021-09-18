扁宅紙袋案分局長自請處分 轄區派出所長也異動

前總統陳水扁台南住處9月7日遭放置可疑牛皮紙袋，雖事後查明是烏龍一場，但警方事隔多日才前往關切，陳水扁的兒子高雄巿議員陳致中在臉書發文表達不滿，第一警分局長方國璽自認事情沒有做好致歉，並自請處分，被記過2次，昨天分局發布轄區東門派出所長張明祺在內3名所長人事異調。

台南市警第一分局指出，分局長方國璽上任以來，未對派出所長調整，這次因應職務需求及適才適所，對轄區派出所所長部分做適度調整，其中，包括東門所長張明祺在內，也希望張所長等人能夠多點歷練。外界認與扁宅紙袋有關，分局則表示，轄區各所長部分早有異動的打算。

這次調動名單，分別是德高所長陳宗鑫調東門所長，文化所長高銀泉調德高所長，交大秘書室警務員顏旭志調文化所長，東門所長張明祺調交大秘書室警務員。台南市警一分局轄區7個派出所，計有3個所長異動。