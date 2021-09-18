快訊

王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹婦一周前不告而別 人在桃園觀音找到了

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

新竹縣一名陳姓婦人疑似精神狀況不佳，12日獨自搭火車到桃園市中壢火車站，結果無處可去，只能沿街乞討食物果腹，累了就睡路旁空地，直到今天早上被警方發現，才順利在中秋節前夕返家團圓。

發現陳婦的人是大園分局觀音分駐所警員許勝東和蔡宜妏。2人指出，陳婦因為今天一早6時就坐在路旁，擔心是她身體有異狀，所以上前關心，後來發現她說不出自己身分，身上也沒有證件，擔心她是走失人口，經其同意後，才將人引導回派出所休息和調查。

許、蔡2人在陳婦口袋找到一張9月12日新竹到中壢的火車票，而發現陳婦的地點距離中壢火車站大約15公里，研判她很可能無處可去，因此沿著馬路一直走，餓了就乞食、累了就睡路邊。

警方提供婦人早餐溫飽，調閱上百筆資料後，總算確認其身分，中午左右由家屬帶回。

陳婦家屬表示，陳婦平時很正常，家人對她不告而別離家也很意外，找了好幾天都沒消息，沒想到會跑到桃園觀音區，總算能在中秋節團圓了。

大園警方在跟觀音區中山路一段找到陳姓婦人（左2），急忙通知其家屬。圖/警方提供
大園警方在跟觀音區中山路一段找到陳姓婦人（左2），急忙通知其家屬。圖/警方提供

中秋節 桃園 新竹

延伸閱讀

台66競速觀音段2死3傷 2肇事駕駛有逃亡串證之虞都收押

大新竹合併升格夯 中秋街頭現「團圓升級」看板引熱議

桃園市長鄭文燦悼念 難忘龍劭華嘆「資深演員的價值」

桃園教官僅科大畢業 想升中校竟偽造「碩士」畢業證書

相關新聞

扁宅紙袋案分局長自請處分 轄區派出所長也異動

前總統陳水扁台南住處9月7日遭放置可疑牛皮紙袋，雖事後查明是烏龍一場，但警方事隔多日才前往關切，陳水扁的兒子高雄巿議員陳...

台中漢翔1工人觸電命危！勞檢處：勒令停工法辦

台中漢翔航空工業今天上午10時發生47歲林姓工人遭到電擊失去生命跡象的工安事件。台中市勞檢處派員到場調查發現，許昌裕國際...

影／嘉義市電腦公司失火 廠長憂心庇護工廠青年沒工作

嘉義市保忠一街某電腦資訊公司鐵皮建築，今天上午近11時發生火警，濃煙竄高數公里外都看得到，嘉市消防局派出多分隊到場滅火，...

影／嘉市資訊公司鐵皮屋大火 濃煙竄高

嘉義市保忠一街某電腦資訊公司鐵皮建築，今天上午近11時發生火警，濃煙竄高，數百公尺外都看得到，嘉義市消防局派出多個分隊到...

影／45噸吊車撞鰲峰山墜12米 500噸怪獸吊車救援

台中市清水區知名的鰲峰山公園，16日一輛45噸重型機械吊車於公園上坡路段，疑引擎熄火，直接向後「倒退嚕」撞擊公園字體招牌...

新竹婦一周前不告而別 人在桃園觀音找到了

新竹縣一名陳姓婦人疑似精神狀況不佳，12日獨自搭火車到桃園市中壢火車站，結果無處可去，只能沿街乞討食物果腹，累了就睡路旁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。