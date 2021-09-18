新竹婦一周前不告而別 人在桃園觀音找到了

新竹縣一名陳姓婦人疑似精神狀況不佳，12日獨自搭火車到桃園市中壢火車站，結果無處可去，只能沿街乞討食物果腹，累了就睡路旁空地，直到今天早上被警方發現，才順利在中秋節前夕返家團圓。

發現陳婦的人是大園分局觀音分駐所警員許勝東和蔡宜妏。2人指出，陳婦因為今天一早6時就坐在路旁，擔心是她身體有異狀，所以上前關心，後來發現她說不出自己身分，身上也沒有證件，擔心她是走失人口，經其同意後，才將人引導回派出所休息和調查。

許、蔡2人在陳婦口袋找到一張9月12日新竹到中壢的火車票，而發現陳婦的地點距離中壢火車站大約15公里，研判她很可能無處可去，因此沿著馬路一直走，餓了就乞食、累了就睡路邊。

警方提供婦人早餐溫飽，調閱上百筆資料後，總算確認其身分，中午左右由家屬帶回。