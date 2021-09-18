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又是中獎老梗！金門妙齡女險被詐 好在警方成功攔阻

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名吳姓女子聽到友人告知她透過網路購買的澳門彩票中獎，需在中午12時前匯款繳交手續費新臺幣15萬元到彩票公司才能領獎，吳女財迷心竅到山外郵局匯款，好在機警的黃姓行員，察覺有異，趕緊請警方到場勸說，才成功將錢攔阻下來。

金湖分局今天表示，山外郵局在15日上午11時許受理一位吳姓小姐想要匯款到澳門彩票公司時，黃姓行員聽聞吳女匯款原因是要會去彩票公司，察覺有異，透過關懷提問及說明這是常見的詐騙手法，但吳女仍執意匯款；為防止吳女遭詐騙，黃員一面拖延吳女匯款程序，一面請同事與金湖派出所聯繫，請警方派員到場協助。

金湖派出所警員陳靖宇、謝旻臻2人接獲勤指中心通報後，迅速抵達山外郵局，除了再三向吳女解釋這類詐騙手法，也建議吳女先讓警方幫她確認對方帳戶是否有問題，幾經警方再三勸導後，才同意回到派出所查詢匯款帳號及了解相關資訊。

在溝通過程中，吳女仍不斷接到友人來電催促匯款，承辦員警聽出該友人口音並非台灣人，且談話過程吞吐，透過相關系統也查不出該位友人資料。憑藉警方的專業與各種資訊分析，吳女終於打消其匯款想法，有效防阻遭受詐騙新台幣15萬元。

金湖分局分局長林炎巨表示，此次可以成功阻詐，主要還是感謝山外郵局黃姓行員的機警，透過熱心關懷提問，以及即時通報警方協助，也特別呼籲金門鄉親：未經查證的投資、博弈可獲得高報酬的管道幾乎都是詐騙陷阱，面對這些不勞而獲的詐騙陷阱務必「保持冷靜」、「小心查證」，別讓血汗錢白白貢獻給詐騙集團

一名吳姓女子經友人告知她透過網路購買的澳門彩票中獎，需匯款繳交手續費新臺幣15萬元到彩票公司才能領獎，吳女到山外郵局匯款，好在機警的黃姓行員，察覺有異，趕緊請警方到場勸說。圖／警方提供
一名吳姓女子經友人告知她透過網路購買的澳門彩票中獎，需匯款繳交手續費新臺幣15萬元到彩票公司才能領獎，吳女到山外郵局匯款，好在機警的黃姓行員，察覺有異，趕緊請警方到場勸說。圖／警方提供
警方將吳女請到派出所勸說，最終才讓吳女終於打消匯款想法。圖／警方提供
警方將吳女請到派出所勸說，最終才讓吳女終於打消匯款想法。圖／警方提供

詐騙集團 郵局 澳門

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