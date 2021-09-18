聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／醫院莫名跳電幸未影響急重症救治 高市聯醫致歉
高雄市立聯合醫院今天上午7點50分突然停電，經查為機電中心高壓設備的電纜頭裂化導致跳電，搶修至上午11點10分才恢復電力，醫院緊急啟動發電機供急重症病室使用，所幸未造成重大影響，聯醫下午對造成民眾就醫的不便，表示道歉。
高雄市立聯合醫院表示，事發時，醫院在第一時間依照醫院緊急停電SOP，啟動柴油發電機，並同步聯絡台電公司及合約維護廠商到場查修。院長馬光遠到現場了解原因，確認ICU加護病房、手術室、呼吸照護病房、急診等急重症及特殊醫療單位、必要醫療設施設備、維生系統都正常運作。
院方表示，當時部分非緊急供電範圍則立即改為人工作業，盡力維持全院業務正常運作，並通報衛生局，電力異常狀況到上午11點10分排除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言