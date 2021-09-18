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影／醫院莫名跳電幸未影響急重症救治 高市聯醫致歉

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市立聯合醫院今天上午7點50分突然停電，經查為機電中心高壓設備的電纜頭裂化導致跳電，搶修至上午11點10分才恢復電力，醫院緊急啟動發電機供急重症病室使用，所幸未造成重大影響，聯醫下午對造成民眾就醫的不便，表示道歉。

高雄市立聯合醫院表示，事發時，醫院在第一時間依照醫院緊急停電SOP，啟動柴油發電機，並同步聯絡台電公司及合約維護廠商到場查修。院長馬光遠到現場了解原因，確認ICU加護病房、手術室、呼吸照護病房、急診等急重症及特殊醫療單位、必要醫療設施設備、維生系統都正常運作。

院方表示，當時部分非緊急供電範圍則立即改為人工作業，盡力維持全院業務正常運作，並通報衛生局，電力異常狀況到上午11點10分排除。

高雄市立聯合醫院今天突停電二點多小時，所幸未影響及急重症治療。記者劉學聖／攝影
高雄市立聯合醫院今天突停電二點多小時，所幸未影響及急重症治療。記者劉學聖／攝影
高雄市立聯合醫院今天突停電二點多小時，所幸未影響及急重症治療。記者劉學聖／攝影
高雄市立聯合醫院今天突停電二點多小時，所幸未影響及急重症治療。記者劉學聖／攝影

停電 高雄市 衛生局

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