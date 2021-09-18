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燈火通明不是烤肉開趴 警察扮情侶破天九牌賭場逮23人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市永康區一處民宅夜晚燈火通明，街坊鄰居以為是中秋假期聚會，警方掌握線報是天九牌職業賭場深夜開張，生意興隆，賭客載送陸續湧入，也有人在門口把風，永康警分局持搜索票前往，警員扮情侶突破門禁，逮捕蔡姓負責人兼莊家、謝姓屋主、黃姓把風1人及賭客共23人，現場查扣抽頭金5000元、賭資2萬3800元及天九牌等證物。

永康分局今天凌晨3時許在永康區永二街破獲天九牌職業賭場，該處職業賭場位處狹窄巷弄民宅，蒐證人員為了躲避賭場把風人員，提前於賭場開張前數小時即躲窩坐在附近公寓頂樓監視，並派出女警與男警假扮情侶，引開把風人員視線，成功突破門禁。

經查該處職業賭場營運多日，利用中秋節連假前深夜開張，警方攻堅時大聲喝令把風人員「不准動」，才發現情侶竟是警察所假扮！屋內賭興正高的賭客也被嚇地呆坐原地，警方訊後，依賭博罪嫌送辦蔡姓負責人、謝姓屋主及黃姓把風1人，其他20名賭客依社會秩序維護法裁處。

由於該賭場室內空間狹小，賭客們無視防疫規定聚集其中，彼此比鄰而坐，雖有配戴口罩，且社交距離明顯未達1.5公尺，警方查緝時不敢大意，一一對在場人員施以手部酒精消毒、量測體溫並發放口罩，不讓賭場成為疫情傳播處所。

台南永康區一處民宅今天凌晨燈火通明正準備開賭，永康警員扮情侶共查獲23人及賭資2萬多元。記者吳淑玲／翻攝
台南永康區一處民宅今天凌晨燈火通明正準備開賭，永康警員扮情侶共查獲23人及賭資2萬多元。記者吳淑玲／翻攝
台南永康區一處民宅今天凌晨燈火通明正準備開賭，永康警員扮情侶共查獲23人。記者吳淑玲／翻攝
台南永康區一處民宅今天凌晨燈火通明正準備開賭，永康警員扮情侶共查獲23人。記者吳淑玲／翻攝
台南永康區一處民宅今天凌晨燈火通明正準備開賭，永康警員扮情侶共查獲23人。記者吳淑玲／翻攝
台南永康區一處民宅今天凌晨燈火通明正準備開賭，永康警員扮情侶共查獲23人。記者吳淑玲／翻攝
台南永康區一處民宅今天凌晨燈火通明正準備開賭，永康警方查獲23人送辦。記者吳淑玲／翻攝
台南永康區一處民宅今天凌晨燈火通明正準備開賭，永康警方查獲23人送辦。記者吳淑玲／翻攝

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