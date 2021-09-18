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國一中部路段塞爆 彰縣警疏導交通竟抓到酒駕
今天國道一號中部路段塞爆，要上彰化交流道匝道的車輛排到平面道路，執勤員警發現其中一輛車停在內側左轉車道不動，堵住後面車輛前進，上前察看原來故障，熱心員警協助推車排解車道堵塞，另有員警在彰美路看見一名男子騎機車搖晃，經攔檢和酒測，酒測值超標，開出秋節連假第一張酒駕罰單。
警方指出，彰化警分局民生路派出所警員蔡明雯今天上午約11點50分，在彰化市中央路與中華西路口指揮交通時，發現一輛轎車停在內側左轉車道不動，車子雙閃燈且駕駛人下車，原來是故障無法行駛，因中華西路往彰化交流道方向的車流量今天特別大，她和熱心民眾一起推車到對向車道旁空地停放，民眾稱讚已為人母的蔡明雯是為母則強的「神力女超人」。
彰化警分局中正派出所新任巡佐許哲維約11點37分，在彰美路執勤疏道秋節交通，看見黃姓男子騎機車搖晃又搶黃燈通過路口，許哲維攔查聞到黃男滿身酒氣，加以檢測酒測值，居然高達0.51mg/L，當場開罰，黃男成為中秋連假接到彰化縣第一張酒駕罰單的人。
彰化分局長王國峯到各交通疏導崗頒發慰問金，局長吳坤旭也到轄區各駐地慰問無法休假的員警，表揚員警助人和執法的績效，秋節連假「法律照走」，民眾要守法以免荷包失血又心情大壞。
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