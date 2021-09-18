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「我要回家」9旬海陸老兵回營區 潸然淚下被暖警送回
92歲林姓老翁疑似想起軍旅生涯，深夜從高雄鼓山區住家步行6、7公里，到左營海軍基地前，林翁不斷說著「住在營區內」，但衛哨無法放行，林情到深處一度潸然淚下，衛哨無奈下找來警方幫忙，平安送回。
左營分局表示，前天晚上11點多時，林姓老翁手拄著雨傘做拐杖，站在左營區桃子園路海軍哨口前，不斷跟著衛哨說「服役於海軍陸戰隊，家住在海軍營區內」，盼望衛哨放行讓他進入，衛哨無法勸阻，只好報警處理。
左營分局啟文派出所警員到場時，詢問林翁居住地址及姓名，林都語焉不詳無法答出，只是不斷向警方說「住在營區內」甚至一度哽咽。警方判斷他疑似回憶起年輕時當兵往事，認為仍在服兵役，而想回到軍營中。
當警方將林翁帶回派出所內，透過人臉辨識系統過濾數十筆資料，終於釐清他的身分。考量時間已深夜，警方便親送林回到鼓山區的住家，當林的妻子見到老伴平安返家，鬆了一口氣，直道感謝。
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