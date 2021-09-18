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台中漢翔1工人觸電命危！勞檢處：勒令停工法辦

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中漢翔航空工業今天上午10時發生47歲林姓工人遭到電擊失去生命跡象的工安事件。台中市勞檢處派員到場調查發現，許昌裕國際工程承攬漢翔新設機台線路拉線作業，以線路未裝置絕緣用防護裝備、林姓工人未戴絕緣防護手套觸電命危，當場勒令停工，並依職業安全衛生法辦，雇主漢翔、承包商許昌裕國際工程將分別面臨最高卅萬元、十五萬元的裁罰。

澄清醫院說明，林姓工人双手有傷囗，經院方插管搶救後恢復心跳，尚未恢復意識，在加護病房治療中，仍有生命危險。

勞工局表示，林姓工人在作業過程中，身體直接接觸電壓約220伏特電線線排，遭電擊後無呼吸心跳，經送澄清醫院中港院區急救後恢復意識，目前在加護病房住院治療中。勞工局已啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜並持續關懷。

勞工局說明，勞檢處派員到場調查發現，許昌裕國際工程承攬漢翔航空工業公司的新設機台線路拉線作業，該線路未裝置絕緣用防護裝備，林姓工人未戴上絕緣用防護具如手套等，勞檢處勒令停工，直到改善並且經過如查有違反職業安全衛生法，將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

勞檢 勞工局

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