女提領235萬給詐騙集團 警見18歲車手現身火速逮捕

有詐騙集團偽造台北地方法院公證帳戶申請書，謊稱自己是北院公證官，要台北市41歲柯姓女子到指定地點交付235萬公證金，理由是柯的銀行帳戶涉及非法洗錢；柯不疑有他，到銀行提款時獲行員報案，警方到場告知這是詐騙，要柯假裝按指示面交，再埋伏在旁，最後順利逮捕車手；將追溯上游。

面交地點在士林區至誠路二段一處巷內，警方見18歲林姓車手現身，還將偽造的法院公證帳戶申請書交給柯，立刻上前逮人。林不肯交待上游犯嫌，警方詢後將他依詐欺罪嫌送辦。

柯女本月14日接獲詐騙電話，不疑有他到富邦銀行匯款，幸好行員察覺有異，認為柯對於匯款對象、匯款理由都交待不清，才請警方到場協助。