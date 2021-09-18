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女提領235萬給詐騙集團 警見18歲車手現身火速逮捕
有詐騙集團偽造台北地方法院公證帳戶申請書，謊稱自己是北院公證官，要台北市41歲柯姓女子到指定地點交付235萬公證金，理由是柯的銀行帳戶涉及非法洗錢；柯不疑有他，到銀行提款時獲行員報案，警方到場告知這是詐騙，要柯假裝按指示面交，再埋伏在旁，最後順利逮捕車手；將追溯上游。
面交地點在士林區至誠路二段一處巷內，警方見18歲林姓車手現身，還將偽造的法院公證帳戶申請書交給柯，立刻上前逮人。林不肯交待上游犯嫌，警方詢後將他依詐欺罪嫌送辦。
柯女本月14日接獲詐騙電話，不疑有他到富邦銀行匯款，幸好行員察覺有異，認為柯對於匯款對象、匯款理由都交待不清，才請警方到場協助。
士林分局表示，將持續提升轄內金融機構第一線行員攔阻意識，並暢通報警的管道，與金融機構聯合攔阻詐騙，再次提醒民眾，法官、檢察官、警察絕不會以監管、查驗帳戶為由，要求交付現金、存摺、提款卡或匯款，勿上當受騙。
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