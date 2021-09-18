好心將帳戶借同學匯款 成詐團車手被法辦

陳姓男子將久未使用的銀行帳戶借給朋友，不料，他相信朋友卻反遭朋友利用，他的帳戶成為詐騙集團的人頭帳戶，直到3天前，他要提領其他銀行帳戶的存款，因無法提款，詢問櫃台，才得悉所有帳戶全遭凍結，他也因幫朋友提領匯入帳戶的詐款，淪為詐團車手，吃上詐欺官司。

據了解，9月15日，20歲的陳姓男子到高雄市前鎮區保泰路自動櫃員機提款，發現無法提款，詢問銀行行員，行員發現他的帳戶異常，通知前鎮警分局員警到場，才查出他曾將另個銀行帳戶，交給同學洪姓男子（21歲）使用，因他的帳戶涉及詐欺案，被列為詐騙集團人頭帳戶，已全被凍結。

陳姓男子說，8月9日他的洪姓同學說自己的銀行存摺不能用，要借他的銀行存摺匯款轉帳，他便把自己沒再使用的銀行帳號，傳訊給同學，讓同學使用，有錢匯入的時候，同學就通知他幫忙提款。