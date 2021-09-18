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勇警跳下離地約7公尺大排 救回溺水老翁一命

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣水林鄉63歲黃姓老翁，昨天下午騎機車不慎撞到橋墩跌落深達約6、7公尺的大排中，載沈載浮，情況十分危急，四湖分駐所警員黃承鋐獲報火速趕到，發現落水者已溺水，命懸一線，已等不及消防救護隊，當場一躍而下跳入水中救人，隨後和趕到的消防員將落水者順利救起送醫，救回一命。

黃承鋐只顧著救人，當救起老翁送醫後，才發現自己右腳被割傷，血流不止，自行就醫幸好沒有大礙，這起勇警奮不身跳水救人的義舉，傳為當地美談。

黃姓老翁昨天騎機車行經四湖鄉蔡厝村大排的板橋時，因轉彎不當撞到橋墩，機車倒在橋旁，人卻飛落橋下，滾到大排水中，四湖分駐所警員黃承鋐獲報快速趕到，在橋上只見車不見人，在附近探尋，才發現大排水內一名男子在水中載沉載浮，情況危緊。

「阿伯、阿伯！我來救你，免驚！」黃承鋐從橋上看到老人家在水中，邊打電話回報邊準備救人，因救護車及消防救援人員尚未抵達，雖然橋岸距離河道水面有7公尺高，黃承鋐已顧不及救援人員到來，擔心落水者溺斃，當場脫下警服縱身一跳而下跳入水中救人，當时在岸上圍觀民眾對黃警員神勇義舉，既擔心又感動。

現場民眾說，橋面距離水面很高，沒想到這位警察不顧自己安危跳水救人，這種英勇作為已很少見，應好好表揚這位勇警。

當時正逢退潮，水流湍急，老翁在水中泡約十分鐘，已失去意識，黃承鋐費了九牛二之力，才將老翁拉回岸邊，並與趕來救援的救難人員一起用擔架將老翁救上岸送醫，幸好身上只輕微擦傷。

黃承鋐救人後，累坐在路旁休息，突然有人喊「你腳流血了」，他才驚覺自己腳被雜物割傷，黃承鋐說，當時全神貫注救人，不知道何時受傷，人能順利救回來，小傷無礙。

消防隊救援人員趕到一起合力把落水者救起，溺水者已失去意識，趕緊施以急救，送醫挽回一命。記者蔡維斌／翻攝
消防隊救援人員趕到一起合力把落水者救起，溺水者已失去意識，趕緊施以急救，送醫挽回一命。記者蔡維斌／翻攝
英勇救人的警員黃承鋐救人過程竟不知自己的腳受傷。記者蔡維斌／翻攝
英勇救人的警員黃承鋐救人過程竟不知自己的腳受傷。記者蔡維斌／翻攝
警員黃承鋐奮力跳下水將老翁拉到岸邊以免溺水，等待救援。記者蔡維斌／翻攝
警員黃承鋐奮力跳下水將老翁拉到岸邊以免溺水，等待救援。記者蔡維斌／翻攝
消防隊救援人員趕到一起合力把落水者救起。記者蔡維斌／翻攝
消防隊救援人員趕到一起合力把落水者救起。記者蔡維斌／翻攝
警員黃承鋐奮力跳下水將老翁拉到岸邊以免溺水，等待救援，終能救回老翁一命。記者蔡維斌／翻攝
警員黃承鋐奮力跳下水將老翁拉到岸邊以免溺水，等待救援，終能救回老翁一命。記者蔡維斌／翻攝

警察 消防員

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