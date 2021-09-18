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頭份查獲首例八大違規 男女卡拉OK歡唱辯稱朋友卻露饀
苗栗縣頭份警分局昨天深夜10點多在頭份市銀河路查獲1家卡拉OK違規營業，這是7月下旬疫情降為2級警戒後，當地警方查獲八大行業違規營業的首例，將依法函送苗栗縣政府衛生局裁罰。
頭份分局頭份派出所所長林煥然、警員莊富傑、謝旻軒、邱文君昨晚10點40分許獲報轄內銀河路有家卡拉OK在營業，員警到場見鐵門半開，店內燈光未開，立即進入查看，當時黃姓女負責人坐在一樓櫃檯，警方詢問有無營業，對方神情閃爍辯稱未營業，員警發覺有異，要求查看地下室包廂，果然在包廂內發現1男2女正飲酒作樂。
3人等見警方，自稱彼此是朋友關係，但員警請他們互相告知對方姓名時，結果都支吾其詞答不出來，警方依現場情況判斷店家已涉及違規營業，當場製作稽查記錄表，依違反傳染病防治法函送苗栗縣政府衛生局裁罰，若主管機關認定違規屬實，店家恐面臨6萬至30萬元罰鍰。
頭份警分局長呂育騰表示，依疫情2級警戒規定，卡拉OK是不得營業的八大場所，業者切勿表面上停業，卻拉下鐵門暗中營業，現值中秋佳節團圓期間，呼籲業者應配合政府防疫政策，避免成為疫情破口，警方持續執行防疫稽查取締，對查獲違反規定者會依法函送裁罰。
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