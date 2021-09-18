八旬婦繳電話費迷途 見派出所如見明燈

83歲劉姓老婦的記憶力大不如前，許多事情都需要以紙筆記下提醒自己，沒想到就連常走的道路也會有忘記的一天，前天她外出繳電話費，卻忘記回家的路，看到路邊的合作派出所，如同在黑夜中看到一盞明燈，進入派出所請求協助，員警經老婦的健保卡查出她的住處，駕駛警車護送她返家。

台中市警三分局合作派出所巡佐葉健斌、警員彭文君，前天中午執勤時，劉婦(27年次)走進派出所，遞出自己的健保卡給員警並說「警察先生～我迷路了，可以告訴我怎麼回家嗎？」當時室外體感溫度高達40度，劉婦額頭不停冒著汗珠，員警唯恐其中暑，趕緊請劉婦進入派出所內休息，並提供茶水讓其補充水分。

員警經查詢後，原來劉婦從住家步行外出至附近的電信公司繳納電話費，不料繳費完準備回家時，卻突然忘記返家的路，於周遭來回繞了許多圈，仍想不起來回家的方向，一籌莫展之際，突然看到路邊的合作派出所，如同在黑夜中看到一盞明燈，她知道她可以找到回家的路了。