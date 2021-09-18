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清水警分局長親寫小卡致意 18幅獲獎畫作校園展出
台中市清水警分局舉辦「2021青春young」海報設計比賽，全國166件作品角逐，18幅脫穎而出，清水警分局長游永中化身「暖男」，親自提筆溫馨小卡，並將學生與獲獎畫作合照護貝，回送學生以資鼓勵，且18幅獲獎作品將在高中以下校園巡迴展出，要以行動肯定學子才華。
暑假期間，清水警分局舉辦「2021青春young」海報設計比賽，參賽過程相當激烈，最遠收到離島金門寄來的投稿，本、離島共計166件作品，主辦單位特別聘請3名專業美術老師評審，依高中組、國中組、國小組各選6件，共18件得獎作品。
分局12日已頒獎，分局長游永中認為，學生將「反毒品、反詐欺、反幫派、反援交」等嚴肅宣導主題，以鮮豔、有趣繪畫方式呈現，令人一目了然，對於學生耗費多時的作品他相當感動，決定親自提筆撰寫感謝卡片。
游永中感性寫下，「繪畫、參展是人生嘗試的起點，大膽嘗試，走出你的亮麗人生。」並將學生與獲獎作品合照護貝，將這份獨一無二的紀念照片與賀卡，送到18位學生手中。讓收到回禮的學生與家長大讚，「暖男分局長！」
不僅於此，獲獎的18幅作品將在24所國小、8所國中、4所高中進行校園巡迴展覽，清水警分局以實際推廣行動支持小小藝術家，更將預防犯罪宣導活動向下扎根。
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