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中市「快打站2.0」開打 警暖心服務長輩說讚
台中市「快打站2.0」從9月15日起開打，為65歲以上已接種第一劑AZ疫苗的長輩，接種第二劑疫苗，北區有賴興、乾溝子活動中心及孔廟等快打站，為了長輩外出平安，台中市警二分局每日安排警力前往轄區內各快打站交通疏導及安全維護，確保年長者能安心施打疫苗，讓阿公阿嬤們感到安心又安全。
北區賴興活動中心位於山西路旁，許多長輩搭乘計程車或由子女開車接送，由於部分長輩行動不便，臨時停車時間較長，易造成交通堵塞，立人派出所巡佐林文新、警員李家昌、張正瑋貼心攙扶長輩上下車並護送過馬路，在烈日下汗水濕透了制服，仍不減服務熱誠，讓長輩和家屬直呼「謝謝你們，辛苦了！」
警方把握宣導機會，在快打站明顯處設立「交通安全、防制詐騙」等海報靜態文字宣導，讓長者在提升對疫情的免疫力同時，亦增加防制詐騙，提醒長輩們「外出穿亮衣，實在好安心」，呼籲長輩外出時應穿戴明亮醒目服飾、攜帶照明設備、不搶斑馬線秒數及行走行人穿越道等交安觀念，希望長者們外出讓自己「多一分能見度，就少一分危險」。
警二分局有鑑於近日高齡長輩被詐騙案件層出不窮，員警也分享近日與超商店員、銀行行員聯手阻詐成功案件，提醒長輩小心詐騙集團常用招式，守護荷包。
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