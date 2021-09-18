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影／嘉義市電腦公司失火 廠長憂心庇護工廠青年沒工作
嘉義市保忠一街某電腦資訊公司鐵皮建築，今天上午近11時發生火警，濃煙竄高數公里外都看得到，嘉市消防局派出多分隊到場滅火，初步了解該公司今天沒上班，現場無人受困，但因為該公司員工為庇護工場青年，負責人除憂心損失，也擔心員工失去工作機會，火警原因仍待警消調查。
嘉義市保忠一街399號某電腦公司的鐵皮倉庫，今天上午10時許發生火警，濃煙竄高幾乎整個嘉義市都看的到，嘉義市消防局上午10點56分接獲報案，立即派出多分隊到場灌救，發現該公司今天沒上班、大門深鎖，立即破門進入場內救火。
資訊公司翁姓廠長到場後表示，公司在這裡成立4年多，廠房面積約500多坪，一樓是生產碳粉、放碳粉匣，二樓則是出租給他人，都是放電腦零組件、機台設備。
翁憂心表示，工廠內聘請庇護工場弱勢工作，今天沒有上班，上午還是庇護工場家長來電告知，才知道工廠失火了，起火原因不明、損失目前難以估計，更擔心庇護工場小朋友再來就沒有工作了。
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