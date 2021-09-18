剛上小一自行返家迷路 北市女童當街放聲大哭

台北市一名小學一年級的女學童，日前放學自行返家，由於剛上小學不熟悉新環境，又歸心似箭，走著走著就迷路了，身旁無人、小小年紀的她不知道如何求助，當下直接放聲大哭；所幸附近的交通分隊警員發現，透過聯絡簿很快地連絡上她的導師，平安送她回學校，再由家長帶回。

南港分局交通分隊警員當時行經市民大道，正要去執勤路上，發現一名女童在路上邊哭邊走，覺得有異，遂放下手邊勤務前去了解狀況，才發現原來她迷路了。

該名女童的家在國小附近，放學急著回家，但剛上小學不熟悉路線迷了路，當下緊張無助便在路邊哭泣，哭著說「跟以前幼兒園回家的路不一樣」。

警方詢問女童，發現她說不出家長電話，這時警方靈機一動，從書包找出聯絡簿，果真找到學校導師電話，聯繫上後，用警車送她回學校，再請導師聯絡家長。