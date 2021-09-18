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基隆超車口角起糾紛 半夜騎士被刀劃傷送醫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市東信路今天凌晨2點多，有2輛機車疑似因超車發生行車糾紛，兩車上騎發生口角後發生衝突，其中一名騎士被刀劃傷，送醫無大礙，警方正在釐清衝突原因調查。

基隆市第二分局東光派出所今天凌晨2點多接獲報案，東信路一處巷內有民眾爭吵妨害安寧。警方獲報後立即趕抵現場，人已散去，但發現有一輛普重機車倒在路中、車廂內物品散落，警方研判顯不單純。

警方說，員警主動查訪附近店家，店家告知有2機車騎士在吵架，疑因一輛普重機車騎士不滿被另一機車靠近超車而產生爭執，有人從車廂拿出刀子劃傷騎士，經救護單位將傷者送往醫院救治，警方以車追人循線通知雙方到案釐清中。

警方指出，目前雙方都還未提告，正在釐清中，如有提告可能依害罪嫌送辦，如未提果則以社維法處理。第二分局提醒，駕駛交通工具時發生糾紛應心平氣和，勿隨意超車，隨時注意行車安全，發生糾紛可請警方協助。

基隆東信發兩機車因超車引糾紛，半夜騎士被刀劃傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆東信發兩機車因超車引糾紛，半夜騎士被刀劃傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆東信發兩機車因超車引糾紛，半夜騎士被刀劃傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆東信發兩機車因超車引糾紛，半夜騎士被刀劃傷送醫。記者游明煌／翻攝

機車騎士 車廂 基隆

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