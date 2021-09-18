基隆超車口角起糾紛 半夜騎士被刀劃傷送醫

基隆市東信路今天凌晨2點多，有2輛機車疑似因超車發生行車糾紛，兩車上騎發生口角後發生衝突，其中一名騎士被刀劃傷，送醫無大礙，警方正在釐清衝突原因調查。

基隆市第二分局東光派出所今天凌晨2點多接獲報案，東信路一處巷內有民眾爭吵妨害安寧。警方獲報後立即趕抵現場，人已散去，但發現有一輛普重機車倒在路中、車廂內物品散落，警方研判顯不單純。

警方說，員警主動查訪附近店家，店家告知有2機車騎士在吵架，疑因一輛普重機車騎士不滿被另一機車靠近超車而產生爭執，有人從車廂拿出刀子劃傷騎士，經救護單位將傷者送往醫院救治，警方以車追人循線通知雙方到案釐清中。