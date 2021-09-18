快訊

台中漢翔航空1男遭電擊一度無生命跡象 送醫搶救恢復心跳

可分解塑膠真環保嗎？掩埋實驗開箱 容器5個月後完好強韌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／取締安平觀夕平台深夜飆車 台南警陸海空出擊

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

中秋連假，台南市安平區觀夕平台正值逐漸解封，夜間更是聽海觀星的好去處，但因部分汽機車不當駕駛呼嘯而過，影響居民安寧，台南市警四分局昨晚規畫專案勤務與近海漁港管理所聯合稽查，更出動空拍機升空，掌握危駕動線與群聚狀況，陸海空聯合出擊，當場取締改裝排氣管噪音8件、未戴口罩1件，經蒐證後移送監理所及衛生局等依法裁罰。

市警四分局表示，觀夕平台周邊道路漁濱路、安港路等路段筆直寬廣，常淪為不當駕駛的練車處所，尤為周末連續假日時段，見三五成群同來港邊聚集、試車，不僅造成防疫上的隱憂，也提升他人行車時的風險。此外，部分騎士喜愛改裝排氣管等零件，所生噪音長期困擾著附近居民。

分局長甘炎民說，為有效杜絕、防制危險駕車行為，17日起規畫以無人機實施空中監控與蒐證，並配合交通組地面便衣人員行動，一旦發現駕駛人有危險駕駛行為，蒐證後均嚴正辦理，

昨晚8時起至今天凌晨3時止規畫專案勤務，與近海漁港管理所聯合稽查，並結合科技執法以空拍機掌握危駕動線與群聚狀況，一夜下來，共計查獲改裝排氣管噪音8件、未戴口罩1件。警方依法蒐證，針對違規改裝車輛移由主管機關召回檢驗外，未戴口罩部分則移請衛生局依傳染病防治法等裁罰。

一夜下來，警方共計查獲改裝排氣管噪音8件，依法蒐證，針對違規改裝車輛移由主管機關召回檢驗。記者邵心杰／翻攝
一夜下來，警方共計查獲改裝排氣管噪音8件，依法蒐證，針對違規改裝車輛移由主管機關召回檢驗。記者邵心杰／翻攝
台南觀夕平台周邊道路筆直寬廣，尤為周末連續假日，見三五成群同來港邊聚集、試車，不僅造成防疫上的隱憂，也提升他人行車時的風險。記者邵心杰／翻攝
台南觀夕平台周邊道路筆直寬廣，尤為周末連續假日，見三五成群同來港邊聚集、試車，不僅造成防疫上的隱憂，也提升他人行車時的風險。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局昨晚規畫專案勤務與近海漁港管理所聯合稽查，更出動空拍機升空，掌握危駕動線與群聚狀況，陸海空聯合出擊。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局昨晚規畫專案勤務與近海漁港管理所聯合稽查，更出動空拍機升空，掌握危駕動線與群聚狀況，陸海空聯合出擊。記者邵心杰／翻攝

空拍機 衛生局 口罩

延伸閱讀

南仁湖 打造安平度假城

影／餐酒館外叫女陪侍坐枱 違反防疫規範送衛生局裁罰

深夜道路當賽車場接連闖紅燈 安平警法辦2名危駕男子

為死者申冤！「安平交安女神」榮獲全國績優交通警察

相關新聞

桃園教官僅科大畢業 想升中校竟偽造「碩士」畢業證書

桃園方姓少校教官僅科大畢業學歷，他為晉身中校竟不惜偽造畢業證書，將他虎尾科大「學士」字樣，用剪接、影印方式變造為「碩士」...

國防部台南永康眷村傳出火警 消防23車48人趕往灌救

中秋連假第一天今天上午9點43分台南市永康區中正南路110號國防部眷村傳出一樓平房火警。台南市消防局出動永康分隊等各式車...

影／45噸吊車撞鰲峰山墜12米 500噸怪獸吊車救援

台中市清水區知名的鰲峰山公園，16日一輛45噸重型機械吊車於公園上坡路段，疑引擎熄火，直接向後「倒退嚕」撞擊公園字體招牌...

北市近年竊盜案發生地 交通場所連5年居冠

竊盜案件層出不窮，其犯罪場所及手法繁多。據北市主計處統計分析，從民國105至109年，較常出現的犯罪場所皆以交通場所、商...

影／嘉市資訊公司鐵皮屋大火 濃煙竄高

嘉義市保忠一街某電腦資訊公司鐵皮建築，今天上午近11時發生火警，濃煙竄高，數百公尺外都看得到，嘉義市消防局派出多個分隊到...

影／取締安平觀夕平台深夜飆車 台南警陸海空出擊

中秋連假，台南市安平區觀夕平台正值逐漸解封，夜間更是聽海觀星的好去處，但因部分汽機車不當駕駛呼嘯而過，影響居民安寧，台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。