影／取締安平觀夕平台深夜飆車 台南警陸海空出擊

中秋連假，台南市安平區觀夕平台正值逐漸解封，夜間更是聽海觀星的好去處，但因部分汽機車不當駕駛呼嘯而過，影響居民安寧，台南市警四分局昨晚規畫專案勤務與近海漁港管理所聯合稽查，更出動空拍機升空，掌握危駕動線與群聚狀況，陸海空聯合出擊，當場取締改裝排氣管噪音8件、未戴口罩1件，經蒐證後移送監理所及衛生局等依法裁罰。

市警四分局表示，觀夕平台周邊道路漁濱路、安港路等路段筆直寬廣，常淪為不當駕駛的練車處所，尤為周末連續假日時段，見三五成群同來港邊聚集、試車，不僅造成防疫上的隱憂，也提升他人行車時的風險。此外，部分騎士喜愛改裝排氣管等零件，所生噪音長期困擾著附近居民。

分局長甘炎民說，為有效杜絕、防制危險駕車行為，17日起規畫以無人機實施空中監控與蒐證，並配合交通組地面便衣人員行動，一旦發現駕駛人有危險駕駛行為，蒐證後均嚴正辦理，