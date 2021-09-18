31歲車手南下面交取款 謊稱是善意第三人被警戳破
31歲范姓男詐騙集團車手前天下午到高雄鹽埕區與民眾面交，被埋伏在一旁的警方逮捕，一開始范男想偽裝成「善意第三人」推託責任，被科偵出生鹽埕副分局長郭丁太，運用手機通聯紀錄戳破謊言。
高雄鹽埕警分局五福四路派出所前天下午1點多時，接獲轄區內民眾報案，指懷疑遭受詐騙集團以假冒檢警身分，要求民眾當面交付53萬元現金，民眾機警報案，配合警方相約車手在鹽埕區大勇路上見面。
警方見到范男出現後，立即上前盤查，范男一開始謊稱是「善意第三人」，是友人欠他錢，友人請他來鹽埕區取欠款；直到范男被帶回派出所後，又矢口否認，連番作為意圖推拖刑責，讓警方傻眼。
這時，甫從科偵隊長升任鹽埕副分局長的郭丁太，立即指示五福四路派出所警員，比對范男連結被害人與犯嫌的相關往來通聯記錄等犯罪跡證，讓范無從狡辯，只能坦承犯行，警詢後依詐欺罪嫌送高雄地檢署偵辦。
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