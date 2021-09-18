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北市竊盜犯老齡化 較10年前增2.72倍

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

北市主計處統計，北市竊盜案件發生數和被害人數，近十年大致呈逐年下降趨勢，但中年(40-64 歲)及老年(65歲以上)竊盜人數，呈逐年增加趨勢，尤以老年竊盜犯罪情形嚴重，較十年前增加2.72倍。

主計處表示，此一分析，受到市府和警局重視，將針對此現象產生原因進行研析陳報。警方指出，老年竊盜犯罪增加，可透過民眾活動中心或相關里民活動加強宣導，增加民眾防竊觀念，同時在易失竊地點張貼防竊警示標語，提高市民警覺與危機意識，進而減少其被竊機會。

主計處統計，去年台北市竊盜案件嫌疑犯年齡，以中年共計2080人最多，占48.15%；壯年(24-39 歲)計 1180人，占 27.31%次之，另觀察近十年嫌疑犯年齡層，仍以壯年及中年為主，合計皆超過七成；其中，以老年竊盜犯罪情形嚴重，較十年前增加 2.72倍，顯示竊盜案件嫌疑犯年齡有老齡化的情形。

另分析近十年嫌疑犯，以高中職教育程度為大宗，約占五成，去年大專學歷首次躍居第二，計854人占19.77%，另近十年竊盜嫌疑犯以「無職」最多，約占四成，服務(不含保安)工作人員次之，但十年間增加 1.71 倍，人數增加最多。

北市近十年竊盜嫌疑犯年齡層，仍以壯年及中年為主。圖／記者邱奕能／翻攝
北市近十年竊盜嫌疑犯年齡層，仍以壯年及中年為主。圖／記者邱奕能／翻攝

竊盜 北市

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