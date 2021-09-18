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婦人慌張機車停老地方失蹤 警在隔壁騎樓幫她尋獲

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

64歲的黃婦前天上午慌張地衝進派出所報案機車遭竊，說停在「老地方」的機車不翼而飛，台中市政府警察局第四分局大墩派出所值班警員林郁志、巡邏警員葉璁諴與警員蔡承恩分工合作，細心查證，不到1小時，在「老地方」隔壁騎樓尋獲黃婦的失車。

市警四分局大墩派出所警員林郁志前天上午執勤時，黃婦人慌慌張張地牽著丈夫的手走進派出所，一進門就緊張地向警方表示機車遭竊。林一面安撫她細心詢問，經了解機車只有黃婦在使用，且只有一把鑰匙仍在她身上並無遺失，因平時都把機車停放在住家附近的騎樓下，早上想出門買東西時，走到「老地方」發現機車不見了，才趕快到派出所報案。

林調閱系統的車行紀錄及路口監視器，發現機車從黃婦所稱最後使用時間後，並無移動的跡象，另由線上巡邏警員葉璁諴、蔡承恩至黃婦住家附近現場勘查，尋找現場任何的蛛絲馬跡。葉與蔡得知該車特徵及相關資訊後，便開始從黃女住家附近的大街小巷仔細搜尋，結果不出30分鐘，黃女失車就被眼尖的警員在黃女住家外的一處騎樓尋獲。

員警立即通知黃女至現場確認，黃女到場才發現原來尋獲地點正是自己習慣停車的「老地方」的不遠處而已，過程中黃女一直很擔心機車遭竊後無法尋回，在看到愛車的停放在騎樓後，才終於放下心中的大石頭，連忙道謝。

警方判斷可能是黃女先前欲停車時發現老地方沒有車位，才順路停至隔壁的騎樓，當再次想使用機車時又習慣至「老地方」牽車，早已把先前停放的位置忘得一乾二淨，黃女和其丈夫非常感謝警方在短時間內幫助他們尋獲失車，直稱員警的服務態度積極又熱心。

黃婦和她先生慌張地衝進派出所報案機車遭竊，說停在「老地方」的機車不翼而飛，台中市政府警察局第四分局員警細心查證，不到1小時，在「老地方」隔壁騎樓尋獲黃婦的失車。圖／警方提供
黃婦和她先生慌張地衝進派出所報案機車遭竊，說停在「老地方」的機車不翼而飛，台中市政府警察局第四分局員警細心查證，不到1小時，在「老地方」隔壁騎樓尋獲黃婦的失車。圖／警方提供
黃婦和她先生慌張地衝進派出所報案機車遭竊，台中市政府警察局第四分局員警細心查證，不到1小時，在「老地方」隔壁騎樓尋獲黃婦的失車。圖／警方提供
黃婦和她先生慌張地衝進派出所報案機車遭竊，台中市政府警察局第四分局員警細心查證，不到1小時，在「老地方」隔壁騎樓尋獲黃婦的失車。圖／警方提供

員林 警察

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