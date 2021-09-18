影／45噸吊車撞鰲峰山墜12米 500噸怪獸吊車救援

台中市清水區知名的鰲峰山公園，16日一輛45噸重型機械吊車於公園上坡路段，疑引擎熄火，直接向後「倒退嚕」撞擊公園字體招牌，隨後墜落12米深邊坡，所幸黃姓駕駛輕微擦傷婉拒就醫。業者特地調來兩輛500噸「怪獸級」吊車將45噸事故車吊起、拖回，耗時8小時。

前天下午4點多，50歲黃男駕駛45噸重型機械全吊車往鰲峰山公園上坡行駛，吊車不明原因失去動力，整輛車直接「倒退嚕」，吊車先撞鰲峰山公園迎賓牆面與消防栓，隨後墜落12米深邊坡，驚險過程全被對向行駛車輛的行車紀錄器錄下。

警消到場將黃姓駕駛救出，四肢輕微擦挫傷，他婉拒送醫，無飲酒。黃男自稱，駕駛吊車上坡過程中引擎突然熄火、喪失動力，為將傷害降到最低，先撞壁牆隨後滑落邊坡。警方表示，進一步車禍原因有待釐清。