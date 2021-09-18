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北市近年竊盜案發生地 交通場所連5年居冠

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

竊盜案件層出不窮，其犯罪場所及手法繁多。據北市主計處統計分析，從民國105至109年，較常出現的犯罪場所皆以交通場所、商店行號及便利商店為主，三者合計超過五成；主要犯罪手法多以衣物掩竊及藉故或偽裝進入為主，遭竊物品則以現金為大宗，食物則居次。

從犯罪場所進一步來看，第四至五名的犯罪場所，則由原先的住家及一般餐廳、飲食店，更加集中於賣場，包括百貨公司、超級市場。

警方分析，從竊盜嫌疑犯主要犯罪手法觀察，近5年台北市較常出現的主要犯罪手法多以衣物掩竊及藉故或偽裝進入為主，105年至108年兩者合計皆超過五成，109年雖下降，仍約占三成，主要是去年，直接拿取含順手牽羊，由 108年的第三名躍升至第一名，衣物掩竊降至第三；另外，同屋行竊及破壞門鎖把手，5年間四度列入前五犯罪手法。

另從遭竊物品觀察，近五年較常出現之遭竊物品以現金為主，食物則居次，另皮革皮包類、智慧型手機、日用百貨及自行車則在第二至六名內變動。而智慧型手機竊案近5年皆進入前六名。

警方表示，從犯罪手法特性顯示，順手牽羊在去年已躍居首，為避免竊盜案件發生，除仰賴警察機關偵查外，民間也應塑造防護環境，例如警方會鼓勵賣場裝置感應設備，並勸導店家勿將商品放置騎樓或店外，可減少被竊機會，共同防竊。

竊盜案件層出不窮，其犯罪場所及手法繁多。圖為台北市刑大日前偵破竊盜案。記者廖炳棋／翻攝
竊盜案件層出不窮，其犯罪場所及手法繁多。圖為台北市刑大日前偵破竊盜案。記者廖炳棋／翻攝

竊盜 北市 警察

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