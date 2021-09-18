監管帳號詐騙老梗仍有人被騙 超商店員一動作保住157萬

台南學甲警分局長王子雄昨天前往學甲區農會及土地銀行頒獎，感謝金融機構與警方建立牢固的金融安全通報網，共同攔阻詐騙成功，其中一件金額高達157萬元，超商店員機警報案成功保住民眾的血汗錢。

9月16日學甲所長邱信憲、警員陳昱全、葉昇峰執行巡邏勤務時，接獲學甲區統一超商學成門市店長16日報案，稱有一名女子至店內接收地檢署傳票及文書傳真，過程中一直講電話，疑似遭詐騙，

員警到場驚覺有異，請女子停止接收指示，不厭其煩關懷提問，終使該女子卸下心防，恍然大悟，成功阻止該女子遭詐騙。

王姓女子向員警表示，近日在家中接到詐騙集團假冒檢察官來電，謊稱王女健保卡證件遭人冒用，並涉及洗錢防制法及非法擾亂金融秩序案，並須接受刑事調查，且王女帳戶涉及非法贓款，須將帳戶內157萬元領出交付給檢察官監管。

王女非常擔心對於詐騙集團指示堅信不疑，便前往統一超商領取地檢署文書後，準備將錢提領出來交給詐騙集團監管，幸遇機警店長及員警主動關切，並不厭其煩地解釋及開導這是常見的詐騙手法，女子始驚覺遭詐騙，員警與店長合作成功攔阻遭詐157萬元。

7月間土地銀行王姓女行員及學甲區農會黃姓女行員，發現民眾異常提、匯款、解除定存，主動關懷，即時通報警方前往處置，分別成功攔阻10萬元、30萬元，獲頒台南市長獎座。