影／美女行員30分鐘阻詐2件 土城警感謝反詐英雄聯盟

新北市土城警分局與轄內金融機構共同合作攔阻民眾遭詐騙匯款，其中國泰世華商業銀行學府分行，有5名行員成功攔阻多起民眾遭假交友、假廣告、猜猜我是誰、國外寄包裹等手法詐騙民眾匯款，中國信託商業銀行土城分行神似「J女郎」的女行員更於一小時內機警攔阻2件民眾遭詐騙匯款，立即通報員警協助、耐心解說相關詐騙案例，民眾才驚覺遭詐，相當感謝行員的關懷及員警的說明，才能免於大筆金錢損失。

土城警分局統計，轄內金融機構自110年1至8月協助攔阻詐騙共29件，攔阻詐騙金額多達1001萬892元，為感謝金融機構機警覺察與主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，土城警分局長周振安今天由偵查隊長陳盈元、轄區所長親自至攔阻有功金融機構頒發獎牌、商品禮券及紀念品。

警方指出，日前受理到一起「愛情詐騙」案，中年喪偶的陳男於通訊軟體認識在中東打仗的美國女兵，女兵透過LINE聊天關懷，並以老公、老婆方式相稱，且表示要在退伍後飛至台灣託付終身給陳男，並稱要將重要物品及帳戶內存款寄給陳男保管，詐騙集團見時機成熟，向陳男稱物品及錢已寄出，但卡在海關，要陳男先支付保證金，隨後陳男至郵局準備匯款22萬，遭行員發現有異拒絕匯款，警方也至現場勸說。

但陳男幾天後仍經不起「老婆」的甜言蜜語，再次至國泰世華銀行進行匯款，經行員關懷提問下發現男子對匯款目的說法前後不一，立即通知警方到場協助，警方苦勸下說明「假愛情」詐騙手法，陳男才大夢初醒。