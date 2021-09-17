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影／美女行員30分鐘阻詐2件 土城警感謝反詐英雄聯盟

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城警分局與轄內金融機構共同合作攔阻民眾遭詐騙匯款，其中國泰世華商業銀行學府分行，有5名行員成功攔阻多起民眾遭假交友、假廣告、猜猜我是誰、國外寄包裹等手法詐騙民眾匯款，中國信託商業銀行土城分行神似「J女郎」的女行員更於一小時內機警攔阻2件民眾遭詐騙匯款，立即通報員警協助、耐心解說相關詐騙案例，民眾才驚覺遭詐，相當感謝行員的關懷及員警的說明，才能免於大筆金錢損失。

土城警分局統計，轄內金融機構自110年1至8月協助攔阻詐騙共29件，攔阻詐騙金額多達1001萬892元，為感謝金融機構機警覺察與主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，土城警分局長周振安今天由偵查隊長陳盈元、轄區所長親自至攔阻有功金融機構頒發獎牌、商品禮券及紀念品。

警方指出，日前受理到一起「愛情詐騙」案，中年喪偶的陳男於通訊軟體認識在中東打仗的美國女兵，女兵透過LINE聊天關懷，並以老公、老婆方式相稱，且表示要在退伍後飛至台灣託付終身給陳男，並稱要將重要物品及帳戶內存款寄給陳男保管，詐騙集團見時機成熟，向陳男稱物品及錢已寄出，但卡在海關，要陳男先支付保證金，隨後陳男至郵局準備匯款22萬，遭行員發現有異拒絕匯款，警方也至現場勸說。

但陳男幾天後仍經不起「老婆」的甜言蜜語，再次至國泰世華銀行進行匯款，經行員關懷提問下發現男子對匯款目的說法前後不一，立即通知警方到場協助，警方苦勸下說明「假愛情」詐騙手法，陳男才大夢初醒。

類似詐騙案例層出不窮，土城警分局向轄區金融機構宣導，並請金融機構增加關懷提問，金融機構如遇民眾匯款對象可疑、短期內密集匯款、辦理約定轉帳、突然進出大筆金額等態樣，民眾即可能遭詐騙，立即通知警方共同攔阻民眾遭詐匯款，避免更多受害人遭騙。

新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，土城警分局長周振安（左）今天前往銀行感謝反詐英雄聯盟協助警方共同反詐騙。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，土城警分局長周振安（左）今天前往銀行感謝反詐英雄聯盟協助警方共同反詐騙。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，土城警分局長周振安今天前銀行感謝反詐英雄聯盟協助警方共同反詐騙。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，土城警分局長周振安今天前銀行感謝反詐英雄聯盟協助警方共同反詐騙。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，土城警分局長周振安（左）今天前往銀行頒贈獎牌，感謝反詐英雄聯盟協助警方共同反詐騙。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，土城警分局長周振安（左）今天前往銀行頒贈獎牌，感謝反詐英雄聯盟協助警方共同反詐騙。圖／警方提供
土城警方日前「愛情詐騙」案，中年喪偶的陳男於通訊軟體認識在中東打仗的美國女兵，女兵透過LINE聊天關懷，還要求匯款22萬元，經警方勸說才知遭詐騙。圖／警方提供
土城警方日前「愛情詐騙」案，中年喪偶的陳男於通訊軟體認識在中東打仗的美國女兵，女兵透過LINE聊天關懷，還要求匯款22萬元，經警方勸說才知遭詐騙。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，並通報轄區員警到場協助處理。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，並通報轄區員警到場協助處理。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，土城警分局長周振安（左）今天前往銀行頒贈獎牌，感謝反詐英雄聯盟協助警方共同反詐騙。圖／警方提供
新北市中國信託商業銀行土城分行女行員日前30分鐘內阻詐2件，土城警分局長周振安（左）今天前往銀行頒贈獎牌，感謝反詐英雄聯盟協助警方共同反詐騙。圖／警方提供

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