中油大林廠氫氣外洩火警 居民掀抗議行動

中油大林廠昨天起開爐試俥，今天上午第六媒組工場將廢氣排往燃燒塔燃燒，卻因管線閘閥墊片老化，造成氫氣等廢氣外洩起火。大林蒲遷村權益促進會今晚率居民拉白布條抗議，認為居民已忍受汙染50年，國營事業和市府全不幫居民爭權益，叫居民如何想得開。

中油大林廠第六媒組工場今天上午11時20分許傳出工安意外，廢氣輸往燃燒塔燃燒，因閘閥處洩漏起火，延燒上方儀電管線，釀成火災，大林廠在事發後半小時，請求高雄市消防局支援，射水防護警戒，中午12點35分，大林廠關閉氫氣輸料，直到今天下午2點56分，管線殘存氣體才燃燒完畢。

勞工局長周登春率檢查員赴現場檢查，確認無人員傷亡，當場勒令中油大林廠第六媒組工場製程停工。