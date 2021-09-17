糗大！ 水果行榴槤味誤報瓦斯外洩 消防員衝現場傻眼

台北市南港分局下午4點多據報瓦斯外洩， 消防局據報後大舉出動，派人車抵達南港區興南街現場，還請瓦斯公司人員一起檢測，但遍尋不著瓦斯漏氣處，才發現居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，引發虛驚一場。

台北市議員李明賢當時據報趕去現場，他說，因為南港興南街有民眾投訴「瓦斯漏氣」，包括南港消防隊兩輛消防車、欣湖瓦斯都立即前來檢測，原來竟是水果行的榴槤氣味，居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，真是誤會大了。

不過包括整條街瓦斯管線通通檢查過一遍、數值都是安全，沒有漏氣，李明賢說，也算是讓民眾安心一些。但他說，榴槤愛好者，會不會生氣？瓦斯味跟榴槤味，有這麼像嗎？