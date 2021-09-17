快訊

中秋連假首日國道最塞 嚴防這6地雷路段下午再出發

徐若瑄茶泡飯聚會走調！王力宏違反自主管理規範被譙翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糗大！ 水果行榴槤味誤報瓦斯外洩 消防員衝現場傻眼

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

北市南港分局下午4點多據報瓦斯外洩， 消防局據報後大舉出動，派人車抵達南港區興南街現場，還請瓦斯公司人員一起檢測，但遍尋不著瓦斯漏氣處，才發現居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，引發虛驚一場。

台北市議員李明賢當時據報趕去現場，他說，因為南港興南街有民眾投訴「瓦斯漏氣」，包括南港消防隊兩輛消防車、欣湖瓦斯都立即前來檢測，原來竟是水果行的榴槤氣味，居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，真是誤會大了。

不過包括整條街瓦斯管線通通檢查過一遍、數值都是安全，沒有漏氣，李明賢說，也算是讓民眾安心一些。但他說，榴槤愛好者，會不會生氣？瓦斯味跟榴槤味，有這麼像嗎？

消防局表示，當時共派出2車5人到場，並帶瓦斯偵測器到場，現場經瓦斯偵測數值為零，後續交由瓦斯公司處理。

居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，引發虛驚一場。圖／李明賢提供
居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，引發虛驚一場。圖／李明賢提供
居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，引發虛驚一場。圖／李明賢提供
居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，引發虛驚一場。圖／李明賢提供
居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，引發虛驚一場。圖／李明賢提供
居民誤把榴槤味道當成瓦斯味，引發虛驚一場。圖／李明賢提供

李明賢 北市 瓦斯外洩

延伸閱讀

消防員潛訓溺斃家屬哭求真相 徐國勇弔祭：不容憾事發生

影／視察消防訓練中心 蔡英文：政府會做最堅強的後盾

挺 20年前捐的水庫車逢退役 新竹市天公壇無縫接軌再捐

想吃熱熱的蛋黃酥？ 消防員拍片籲「別微波」：小心會爆炸

相關新聞

北市內湖攤商收到1000元假鈔 嘆破綻百出但摸起來很真

台北市內湖區一名菜市場老闆娘，日前收到一張假的1000元鈔票，雖然前面的防偽反光條明顯有異，但當時客人多用千元鈔票付款，...

正濱魚市餐廳吃130元海鮮早餐沒付錢 男詐欺罪送辦

基隆市正濱魚市場小吃區一間餐廳，15日有一名盧姓男子吃完130元的海鮮早餐後，沒有付錢就離開，店家後來將監視器貼上網，警...

藝人梁佑南兒子開餐酒館 遭控「態度差」被黑衣人砸店

藝人梁佑南的兒子在台北市大安區開設餐酒館，日前卻被一群疑似黑道的男子砸店，目前大安警分局已經受理報案，正逐一鎖定犯嫌身分...

中油大林廠氫氣外洩火警 居民掀抗議行動

中油大林廠昨天起開爐試俥，今天上午第六媒組工場將廢氣排往燃燒塔燃燒，卻因管線閘閥墊片老化，造成氫氣等廢氣外洩起火。大林蒲...

糗大！ 水果行榴槤味誤報瓦斯外洩 消防員衝現場傻眼

台北市南港分局下午4點多據報瓦斯外洩， 消防局據報後大舉出動，派人車抵達南港區興南街現場，還請瓦斯公司人員一起檢測，但遍...

佯稱「上面要有好處」 內湖警詐毒犯20萬處理費遭起訴

台北市警內湖分局胡姓偵查佐偵辦林姓男子涉犯的毒品案，趁機向林索討20萬「處理費」，佯稱可讓林不需勒戒，罰錢就好；林交付2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。