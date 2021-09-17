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勤達涉違法進口中國製口罩 負責人獲緩起訴

中央社 / 新北17日電

勤達醫療器材公司涉違法進口中國製口罩，共售出約481萬片。新北地檢署考量負責人廖庸傑認罪、有悔意，口罩細菌過濾效率經鑑驗符合國家標準，依違反醫療器材管理法予以緩起訴。

勤達醫材公司是知名食品企業廣達香公司董事長廖大明的長子廖庸傑所成立，其原許可證的口罩製造廠為馬來西亞，後改由在中國大陸生產，但業者於未取得許可證之前即輸入大量口罩，涉違反藥事法未經核准擅自輸入的規定。

檢調獲報後於去年9月4日，會同新北市衛生局、桃園市衛生局及衛福部食藥管署，前往勤達公司位於新北市板橋區的辦公室及桃園市龜山區的倉庫，實施搜索及行政稽查，查獲上萬片口罩。

檢方認為，廖庸傑及林姓協理2人認罪無前科，犯後深表悔悟，態度良好，且相關口罩品質經鑑驗後，其細菌過濾效率均符合國家標準，未嚴重危害社會大眾生命、健康，予以緩起訴。

口罩 衛生局

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