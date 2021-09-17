廢棄土石方禁入！彰縣警加強稽查一口氣開11罰單

廢棄土石方前進彰化縣芳苑鄉，壓壞道路也危及人車安全，地方居民不勝其擾，芳苑警分局和縣政府聯合稽查小組今天攔檢砂石車，一口氣開出11張罰單，由警方原車原物押送離開彰化縣。

彰化縣芳苑警分局長李益杰今天帶隊，結合縣政府環保局、地政處、農業處及水資處共同組成彰化縣聯合稽查小組，分別在芳苑鄉漢寶、草湖地區攔查砂石曳引車，取締違反道路交通管理處罰條例的砂石車，漢寶取締合計5件，每件處罰4萬元，草湖地區取締6件，環保局查出這些砂石車未攜行土方來源證明，依廢棄物清理法第開立稽查單共11件，每件處罰6萬元，稽查完畢後均由警方原車原物押送離開本縣。

另外，這次聯合稽查清查芳苑鄉農地、魚塭等空曠處，發現兩處農地堆放大量土方，當場由警方通知地主到場說明，再由農業處及地政處查明後，將依違反區域計畫法裁罰6至30萬元。

芳苑警分局指出，芳苑鄉地廣人稀但交通網絡發達，台61線、台17線、台19線等道路相通，容易遭不法業者傾倒廢土或棄置廢棄物，警分局動員轄區警力規畫在砂石車必經之路執行稽查，今年元月至8月，芳苑警分局移送涉犯廢棄物清理法刑事部12件、28人，聲請法院扣押兩輛挖土機、2輛曳引車、1台破碎機，另依行政罰法取締26件，累計開罰156萬。

芳苑警分局9月起依違反道路交通管理處罰條例，取締31件車斗不符規定的砂石車，每件開罰4萬元，並責令駕駛當場將廢土轉載到合格車輛及地點，警方同時針對「來源不明廢土」通報環保局開罰每件6萬元，讓車斗不合格又砂石來源不明的業者每件「吞」下10萬元罰鍰，得不償失。

前進芳苑鄉的廢棄土石方似乎有集團在幕後推動，彰化縣警察局和芳苑分局已報請彰化地檢署指揮，將深入調查集團性環保犯罪，將有效打擊不法犯罪。