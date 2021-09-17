快訊

辱華不是一天造成的？《尚氣》沒說的政治隱喻

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋前夕提升義交應處能力 與警共同守護交通安全

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

為強化交通疏導人員勤務效能及執勤安全，台中市警三分局選在中秋連假前夕，辦理東南區義交中隊常年訓練活動，本次課程中特別向義交同仁講述遇到緊急狀況該如何應變處置，同仁們上完課後均感收穫良多，並表示接下來的中秋假期也會做好準備，和警察一同守護東、南區的交通，提供民眾安全、順暢的交通環境。

台中市政府警察局第三分局於16日在該分局5樓禮堂舉辦「東南區義交中隊110年度下半年常年訓練暨交通安全宣導座談會」，本次的常年訓練為強化義交同仁在交通號誌故障狀況發生時之即時應變處置技巧，特別安排了戶外演練課程，實地演練交通指揮手勢，並以明確的哨聲搭配指揮，達到交通順暢、路口淨空的效果，另外也藉由種子教官的案例分享，提醒大家在勤務中應特別注意各種狀況，時時刻刻面對來車的方向，以保障自身安全。

東南區義交中隊中隊長吳昌頴也在活動中，親自表揚協助警方各項交通疏處工作表現優異且有具體事蹟的績優義交人員，中隊長吳昌頴表示，東南區義交中隊是一支有團隊紀律且充滿服務熱忱的團隊，對於維護東、南區交通安全有莫大的貢獻，未來也會繼續作警察最佳的夥伴，與第三分局共同打造臺中交通順暢、零交通事故的願景。

分局長張則誠表示，近期轄內有多項重大工程施工正在進行中，感謝義交同仁們的辛勞付出，讓東南區的交通能維持安全順暢，義交同仁無私的奉獻、參與，對台中交通貢獻良多，未來仍需借助義交的協助，希望與所有市民及心繫交通工作的夥伴們齊心一力，共同建構優質的交通環境。

為強化交通疏導人員勤務效能及執勤安全，台中市警三分局選在中秋連假前夕，辦理東南區義交中隊常年訓練活動，課程中特別向義交同仁講述遇到緊急狀況該如何應變處置，同仁們上完課後均感收穫良多。圖／警方提供
為強化交通疏導人員勤務效能及執勤安全，台中市警三分局選在中秋連假前夕，辦理東南區義交中隊常年訓練活動，課程中特別向義交同仁講述遇到緊急狀況該如何應變處置，同仁們上完課後均感收穫良多。圖／警方提供
為強化交通疏導人員勤務效能及執勤安全，台中市警三分局選在中秋連假前夕，辦理東南區義交中隊常年訓練活動，課程中特別向義交同仁講述遇到緊急狀況該如何應變處置，同仁們上完課後均感收穫良多。圖／警方提供
為強化交通疏導人員勤務效能及執勤安全，台中市警三分局選在中秋連假前夕，辦理東南區義交中隊常年訓練活動，課程中特別向義交同仁講述遇到緊急狀況該如何應變處置，同仁們上完課後均感收穫良多。圖／警方提供

警察 台中市

延伸閱讀

防疫過中秋...林杰樑醫師臉書列「在家烤肉」安全7要點 網讚好健康

中秋4天連假 台南4大交流道、1商圈列交通疏導重點

中秋將至 關懷列車贈士林北投弱勢生禮金、香柚

中秋將至 桃護理師議員伴心智障礙弱勢彩繪文旦

相關新聞

斗六Lanew皮鞋店火警 濃煙瀰漫 慈濟醫院急疏散病患

雲林縣斗六市慈濟醫院旁的Lanew皮鞋店，今天中午店後倉庫突然冒起濃煙，火勢快速竄燒，波及緊鄰一家具行倉庫，濃煙漫延到隔...

影／媽媽心碎...男童過馬路沒紅綠燈遭機車撞上

台南一名男童過馬路，這個路口剛好沒紅綠燈，一輛機車煞車不及直接撞上，幸好男童送醫後沒有生命危險，但男童母親不滿，認為這個...

正濱魚市餐廳吃130元海鮮早餐沒付錢 男詐欺罪送辦

基隆市正濱魚市場小吃區一間餐廳，15日有一名盧姓男子吃完130元的海鮮早餐後，沒有付錢就離開，店家後來將監視器貼上網，警...

中油大林廠氫氣外洩 暫未傳傷亡緊急警戒中

中油公司高雄大林廠今天上午傳出氫氣外洩，中油消防隊在廠內警戒，並報請高雄市消防局支援。高雄市消防人員表示，消防人車到場時...

廢棄土石方禁入！彰縣警加強稽查一口氣開11罰單

廢棄土石方前進彰化縣芳苑鄉，壓壞道路也危及人車安全，地方居民不勝其擾，芳苑警分局和縣政府聯合稽查小組今天攔檢砂石車，一口...

大熱天騎機車穿雨衣 警攔下一查竟是通緝犯還連續偷車

台南市新營警分局中山路派出所警員林子翔16日下午3點勤務中行經新營區東山一路與東隆街口，見前方騎士大熱天還穿著雨衣，形跡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。