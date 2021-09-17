中秋前夕提升義交應處能力 與警共同守護交通安全

為強化交通疏導人員勤務效能及執勤安全，台中市警三分局選在中秋連假前夕，辦理東南區義交中隊常年訓練活動，本次課程中特別向義交同仁講述遇到緊急狀況該如何應變處置，同仁們上完課後均感收穫良多，並表示接下來的中秋假期也會做好準備，和警察一同守護東、南區的交通，提供民眾安全、順暢的交通環境。

台中市政府警察局第三分局於16日在該分局5樓禮堂舉辦「東南區義交中隊110年度下半年常年訓練暨交通安全宣導座談會」，本次的常年訓練為強化義交同仁在交通號誌故障狀況發生時之即時應變處置技巧，特別安排了戶外演練課程，實地演練交通指揮手勢，並以明確的哨聲搭配指揮，達到交通順暢、路口淨空的效果，另外也藉由種子教官的案例分享，提醒大家在勤務中應特別注意各種狀況，時時刻刻面對來車的方向，以保障自身安全。

東南區義交中隊中隊長吳昌頴也在活動中，親自表揚協助警方各項交通疏處工作表現優異且有具體事蹟的績優義交人員，中隊長吳昌頴表示，東南區義交中隊是一支有團隊紀律且充滿服務熱忱的團隊，對於維護東、南區交通安全有莫大的貢獻，未來也會繼續作警察最佳的夥伴，與第三分局共同打造臺中交通順暢、零交通事故的願景。