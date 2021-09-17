衝撞警車9小時犯5案 黃男依5罪被起訴

30歲黃姓男子於6月1日凌晨尾隨鐘姓女子，涉嫌於台中雙十郵局裡搶奪其車鑰匙，隨後亦駕駛鐘自小客車逃逸；途中撞傷鄒姓男子而肇事逃逸，隨即又隨機竊取何姓女子車牌，懸掛在鐘車輛之前使用；又因遇警方盤查時撞爛警車車頭，搭乘計程車離去，藏匿於汽車旅館中，隨後遭警方拘提到案；台中地檢署今天依搶奪、傷害等罪嫌起訴。

起訴書指出，黃姓男子因積欠債務，尾隨鐘姓女子進入雙十郵局內，涉嫌搶奪其手機及鑰匙，導致鐘四肢有多處擦挫傷害，隨後黃便駕駛鐘自小客車逃逸；於同日凌晨，黃沿著北屯區青島東路，由河北路往绥遠街方向駕車行駛，行經文昌東四街交岔路口時，又涉嫌碰撞到騎乘機車的鄒姓男子，導致鄒左肩脫臼、左肱骨骨折、右下肢擦傷等傷害，而黃未報警並對鄒男表示關心，便隨後離去，涉嫌肇事逃逸。

同日凌晨，黃男於台中市北區漢口路，竊取何姓女子的車牌，懸掛於自架的鐘女車輛車牌前，隨後進行逃逸；警方在凌晨於東區東光園路發現黃男駕駛的車輛，並上前盤查，黃竟涉嫌衝撞警備車，導致車輛車頭毀損，隨後便繼續逃逸至大里區東昇路，取出鐘車輛上的現金及物品，搭乘計程車離開，藏匿於汽車旅館內。