快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

涉熊抱女子翻牆逃逸 67歲男子遭函送法辦

中央社 / 新北17日電

鄭姓女子15日晚間回家途中，突遭1名男子從後方抱住，並恐嚇稱「有刀不要動」，鄭女驚嚇大叫，對方落慌而逃。警方追查鎖定67歲童姓男子嫌疑重大，依性騷擾防治法等罪嫌送辦。

新北市警察局新店分局今天表示，15日晚間近8時，新店區寶興便道youbike站附近發生性騷擾案，當時21歲鄭姓女子回家途中，正打開機車置物箱要拿東西時，卻遭1名男子從後方抱住。

警方表示，鄭女因驚嚇無法描述犯嫌特徵，她告訴警方，聽到男子說「我有刀子不要動」；另有一名目擊者則指稱案發前曾看到67歲童姓男子在附近出沒，僅聽到女子尖叫聲，沒看到犯案經過。

經警方調閱監視器，發現童姓男子翻牆畫面，不過他否認犯案，身上未搜出刀械，全案依妨害自由、恐嚇、妨害風化、性騷擾防治法等罪嫌函送法辦。

性騷擾 恐嚇

延伸閱讀

男子專挑連鎖健身房更衣室行竊 警逮人送辦

明霸克露橋便道搶通 車輛可通行至復興里

犯下7千多萬元搶案黃姓主嫌 犯案後曾買房子給女友露餡

高雄明霸克露便道何時通？工務段：中秋節前搶通為目標

相關新聞

斗六Lanew皮鞋店火警 濃煙瀰漫 慈濟醫院急疏散病患

雲林縣斗六市慈濟醫院旁的Lanew皮鞋店，今天中午店後倉庫突然冒起濃煙，火勢快速竄燒，波及緊鄰一家具行倉庫，濃煙漫延到隔...

影／媽媽心碎...男童過馬路沒紅綠燈遭機車撞上

台南一名男童過馬路，這個路口剛好沒紅綠燈，一輛機車煞車不及直接撞上，幸好男童送醫後沒有生命危險，但男童母親不滿，認為這個...

正濱魚市餐廳吃130元海鮮早餐沒付錢 男詐欺罪送辦

基隆市正濱魚市場小吃區一間餐廳，15日有一名盧姓男子吃完130元的海鮮早餐後，沒有付錢就離開，店家後來將監視器貼上網，警...

中油大林廠氫氣外洩 暫未傳傷亡緊急警戒中

中油公司高雄大林廠今天上午傳出氫氣外洩，中油消防隊在廠內警戒，並報請高雄市消防局支援。高雄市消防人員表示，消防人車到場時...

看準健身房更衣室沒監視器 竊賊連偷30起遭逮

台北市刑大肅竊組調查今年一月至今發生的竊案數據，發現陸續有大型連鎖健身房的會員遭竊，遭竊地點多在健身房的更衣室內，警方展...

影／新北汐科火車站前翻車 他疑恍神自撞路旁兩車

23歲曾姓男子今天上午近11點開車，沿新北市汐止區大同路往基隆市方向行駛，經台鐵汐科車站前自撞右側路旁停放2輛汽車後翻覆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。