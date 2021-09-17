涉熊抱女子翻牆逃逸 67歲男子遭函送法辦

鄭姓女子15日晚間回家途中，突遭1名男子從後方抱住，並恐嚇稱「有刀不要動」，鄭女驚嚇大叫，對方落慌而逃。警方追查鎖定67歲童姓男子嫌疑重大，依性騷擾防治法等罪嫌送辦。

新北市警察局新店分局今天表示，15日晚間近8時，新店區寶興便道youbike站附近發生性騷擾案，當時21歲鄭姓女子回家途中，正打開機車置物箱要拿東西時，卻遭1名男子從後方抱住。

警方表示，鄭女因驚嚇無法描述犯嫌特徵，她告訴警方，聽到男子說「我有刀子不要動」；另有一名目擊者則指稱案發前曾看到67歲童姓男子在附近出沒，僅聽到女子尖叫聲，沒看到犯案經過。

經警方調閱監視器，發現童姓男子翻牆畫面，不過他否認犯案，身上未搜出刀械，全案依妨害自由、恐嚇、妨害風化、性騷擾防治法等罪嫌函送法辦。