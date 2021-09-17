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看準健身房更衣室沒監視器 竊賊連偷30起遭逮

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大肅竊組調查今年一月至今發生的竊案數據，發現陸續有大型連鎖健身房的會員遭竊，遭竊地點多在健身房的更衣室內，警方展開清查，日前到新北市汐止逮捕40歲賴姓男子，他犯案超過30起，受害民眾30多人。

警方指出，賴嫌平常有壽險業務的正當工作，但他疑似有行竊癖好，又注意到健身房內的更衣室因為隱私沒有裝設監視器，因此就到大型連鎖健身房，趁無人注意時撬開更衣室內置物櫃行竊。

警方調閱健身房內其他監視器，鎖定賴賢身分，並到他在汐止租屋處逮人，起獲皮夾、包包等贓物，另外還查獲一批破壞工具，賴嫌到案後，供稱只偷皮夾、包包沒偷現金；警方呼籲，疫情趨緩各類活動陸續解封，民眾外出活動時應妥善保管財物，訊後也依照竊盜罪嫌將賴姓男子移送法辦。

台北市刑大肅竊組逮捕賴姓竊嫌。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大肅竊組逮捕賴姓竊嫌。記者廖炳棋/翻攝

健身 監視器

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