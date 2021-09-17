斗六Lanew皮鞋店火警 濃煙瀰漫 慈濟醫院急疏散病患

雲林縣斗六市慈濟醫院旁的Lanew皮鞋店，今天中午店後倉庫突然冒起濃煙，火勢快速竄燒，波及緊鄰一家具行倉庫，濃煙漫延到隔壁的慈濟醫院，醫院緊急疏散病人，情況一度危急，消防隊快速布水線灌救，約三十分鐘控制火勢，幸無人傷亡，起火原因調查中。

雲林縣斗六市鬧區Lanew皮鞋店後側倉庫，今天中午冒出濃煙，並快速起火，因火場緊鄰一家具行的倉庫，火勢漫延開來，慈濟醫院也竄入大量濃煙，警報器嗚不停，醫院趕緊疏散住院病人，情況危急。

消防隊趕到馬上從四周巷道布水線進行灌救，並從倉庫破門而入，鐵門一撬開火舌高竄，經約半小時灌救火勢控制，經消查報無人傷亡。