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斗六Lanew皮鞋店火警 濃煙瀰漫 慈濟醫院急疏散病患
雲林縣斗六市慈濟醫院旁的Lanew皮鞋店，今天中午店後倉庫突然冒起濃煙，火勢快速竄燒，波及緊鄰一家具行倉庫，濃煙漫延到隔壁的慈濟醫院，醫院緊急疏散病人，情況一度危急，消防隊快速布水線灌救，約三十分鐘控制火勢，幸無人傷亡，起火原因調查中。
雲林縣斗六市鬧區Lanew皮鞋店後側倉庫，今天中午冒出濃煙，並快速起火，因火場緊鄰一家具行的倉庫，火勢漫延開來，慈濟醫院也竄入大量濃煙，警報器嗚不停，醫院趕緊疏散住院病人，情況危急。
消防隊趕到馬上從四周巷道布水線進行灌救，並從倉庫破門而入，鐵門一撬開火舌高竄，經約半小時灌救火勢控制，經消查報無人傷亡。
起火原因一度傳出可能是鞋店冷氣機，但據店員工說，他們打開倉庫就發現濃煙竄出，是否水塔抽水系統。因搶救過程，鞋店雖未損但已面目全非，兩座倉庫不少存貨也燒毀，起火原因調查中。
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