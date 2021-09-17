快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正濱魚市餐廳吃130元海鮮早餐沒付錢 男詐欺罪送辦

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市正濱魚市場小吃區一間餐廳，15日有一名盧姓男子吃完130元的海鮮早餐後，沒有付錢就離開，店家後來將監視器貼上網，警方根據影片查出是盧姓男子，在民眾貼文1小時後，就通知他到案說明，警方訊後依詐欺罪嫌函送法辦。

根據監視器畫面，一名盧姓男子點了130元的餐點，約4分鐘後吃完揚長而去，沒有付錢。店家表示，這名男子偶而會來用餐，不知道什麼原因吃完後沒有付錢就走了。

市警第二分局表示，15日下午正濱派出所接獲報案，中正區中正路某餐廳有盧姓男子用餐未付費，員警立即趕赴現場。警方到場時該男子已離去，經查當日8時許於店內用餐，130元的餐費沒有付清。

警方受理後積極調閱周邊監視器，查盧男涉案，1小時內通知到案，全案警詢後依詐欺罪嫌移請基隆地檢署偵辦。

警方呼籲，吃完飯後沒有付錢，涉嫌詐欺，民眾切勿因一時貪念行犯罪之事，分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維社會治安，保障市民安全。

基隆正濱魚市餐廳男吃130元海鮮早餐，沒付錢涉白吃送辦。記者游明煌／翻攝
基隆正濱魚市餐廳男吃130元海鮮早餐，沒付錢涉白吃送辦。記者游明煌／翻攝

監視器 詐欺 基隆

延伸閱讀

男子專挑連鎖健身房更衣室行竊 警逮人送辦

屏東／小琉球燒肉王 50多種食材盡情烤吃到飽

5倍變10倍！新天地好康券加倍送 788元和牛鍋物吃到飽

桃園動保收容所愛犬遭毒殺 警評估是否加裝監視器

相關新聞

斗六Lanew皮鞋店火警 濃煙瀰漫 慈濟醫院急疏散病患

雲林縣斗六市慈濟醫院旁的Lanew皮鞋店，今天中午店後倉庫突然冒起濃煙，火勢快速竄燒，波及緊鄰一家具行倉庫，濃煙漫延到隔...

影／媽媽心碎...男童過馬路沒紅綠燈遭機車撞上

台南一名男童過馬路，這個路口剛好沒紅綠燈，一輛機車煞車不及直接撞上，幸好男童送醫後沒有生命危險，但男童母親不滿，認為這個...

正濱魚市餐廳吃130元海鮮早餐沒付錢 男詐欺罪送辦

基隆市正濱魚市場小吃區一間餐廳，15日有一名盧姓男子吃完130元的海鮮早餐後，沒有付錢就離開，店家後來將監視器貼上網，警...

中油大林廠氫氣外洩 暫未傳傷亡緊急警戒中

中油公司高雄大林廠今天上午傳出氫氣外洩，中油消防隊在廠內警戒，並報請高雄市消防局支援。高雄市消防人員表示，消防人車到場時...

衝撞警車9小時犯5案 黃男依5罪被起訴

30歲黃姓男子於6月1日凌晨尾隨鐘姓女子，涉嫌於台中雙十郵局裡搶奪其車鑰匙，隨後亦駕駛鐘自小客車逃逸；途中撞傷鄒姓男子而...

看準健身房更衣室沒監視器 竊賊連偷30起遭逮

台北市刑大肅竊組調查今年一月至今發生的竊案數據，發現陸續有大型連鎖健身房的會員遭竊，遭竊地點多在健身房的更衣室內，警方展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。