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正濱魚市餐廳吃130元海鮮早餐沒付錢 男詐欺罪送辦
基隆市正濱魚市場小吃區一間餐廳，15日有一名盧姓男子吃完130元的海鮮早餐後，沒有付錢就離開，店家後來將監視器貼上網，警方根據影片查出是盧姓男子，在民眾貼文1小時後，就通知他到案說明，警方訊後依詐欺罪嫌函送法辦。
根據監視器畫面，一名盧姓男子點了130元的餐點，約4分鐘後吃完揚長而去，沒有付錢。店家表示，這名男子偶而會來用餐，不知道什麼原因吃完後沒有付錢就走了。
市警第二分局表示，15日下午正濱派出所接獲報案，中正區中正路某餐廳有盧姓男子用餐未付費，員警立即趕赴現場。警方到場時該男子已離去，經查當日8時許於店內用餐，130元的餐費沒有付清。
警方受理後積極調閱周邊監視器，查盧男涉案，1小時內通知到案，全案警詢後依詐欺罪嫌移請基隆地檢署偵辦。
警方呼籲，吃完飯後沒有付錢，涉嫌詐欺，民眾切勿因一時貪念行犯罪之事，分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維社會治安，保障市民安全。
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