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消防員潛訓溺斃家屬哭求真相 徐國勇弔祭：不容憾事發生

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱，13日下午參加仁義潭水庫潛水訓練溺斃，內政部長徐國勇中午到朴子市殯儀館弔祭，慰問家屬，死者母親哭求查明原因，徐國勇說，消防局會檢討查明原因，檢討精進訓練，不容憾事再發生。

徐國勇說，翁翊凱是優秀消防隊員，妹妹在內政部發言人室上班，他和翁家人都熟，難過發生潛訓意外，縣長翁章梁指示消防局查明原因，消防署會查明，檢討原因，精進訓練作為，不容憾事再發生。

徐國勇由消防署長蕭煥章、消防局長呂清海陪同，抵達殯儀館，與縣長翁章梁、立委蔡易餘一起在翁翊凱靈前弔祭，慰問翁員父母及3位姊妹，翁員母親哭說，「兒子身體很好、愛運動，當消防員是為了救人服務，部長一定要為兒子查明訓練意外原因」。

徐國勇送慰問金給翁員父親，輕拍翁員母親肩膀安慰，翁章梁說，翁翊凱是他義竹鄉親，得知不幸消息，震驚難過，父母失去孩子非常難過，要給他們多支持安慰。

消防局副局長蔡建安說，翁翊凱出殯公祭22日上午10點在朴子殯儀館舉行，消防弟兄會在殯儀館及翁員服務的新港分隊列隊，說「任務結束了！」送翁員最後一程，潛訓意外檢討報告會在10天內提出。

內政部長徐國勇說，消防局會檢討查明原因，檢討精進訓練，不容撼事再發生。記者魯永明／攝影
內政部長徐國勇說，消防局會檢討查明原因，檢討精進訓練，不容撼事再發生。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱潛訓意外溺斃，內政部長徐國勇(左二)中午到朴子市殯儀館弔祭，慰問家屬 送慰問金。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱潛訓意外溺斃，內政部長徐國勇(左二)中午到朴子市殯儀館弔祭，慰問家屬 送慰問金。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱潛訓意外溺斃，內政部長徐國勇(左二)中午到朴子市殯儀館弔祭，慰問家屬，死者母親哭求查明原因。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱潛訓意外溺斃，內政部長徐國勇(左二)中午到朴子市殯儀館弔祭，慰問家屬，死者母親哭求查明原因。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱潛訓意外溺斃，內政部長徐國勇(左)中午到朴子市殯儀館弔祭，慰問家屬，死者母親哭求查明原因。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱潛訓意外溺斃，內政部長徐國勇(左)中午到朴子市殯儀館弔祭，慰問家屬，死者母親哭求查明原因。記者魯永明／攝影

徐國勇 殯儀館 翁章梁

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