總統視察消防署訓練中心 要求持續提高防救災能量

總統蔡英文今天上午前往南投竹山鎮視察內政部消防署訓練中心；蔡總統指出，政府將持續努力，讓消防人員執勤時有保障，台灣一定要持續提高防災救災的能量。

蔡總統今天上午在內政部長徐國勇等人陪同下，前往位在南投縣竹山鎮的內政部消防署訓練中心，視察訓練情形及特種搜救隊，了解消防署訓練中心救災訓練情形。

蔡總統致詞時說，她要提醒大家，不管是防疫還是防災，都不能有絲毫鬆懈，尤其是在極端氣候挑戰之下，發生複合式災害的比例越來越高，一定要持續提高台灣防災救災的能量。

蔡總統表示，政府重視消防救災人員的訓練，也希望提供消防救災人員更好的工作環境，包括消防器材強化、消防車輛汰換及分隊內部環境改善，政府設下的目標也一直在做，像是先前提出5年要增補3000名消防員目標，目前達6成，後年不僅會達標，預估人數會多增加100人。

蔡總統指出，在救災救難現場，消防人員都承受高度風險與壓力，政府將持續努力，讓辛苦的消防弟兄姊妹在執勤時更有保障。

內政部長徐國勇則說，消防署訓練中心為因應新興複合式災害，正積極推動「充實建置第二期中程計畫」，總經費約需新台幣11億元，工程包括消防戰技館、綜合演練戶外教室及仿土石流訓練場等，工程完工後可提供各類防救災訓練課程需求，有助災防訓練的專業化及國際化。