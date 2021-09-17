中油大林廠氫氣外洩 暫未傳傷亡緊急警戒中

中油公司高雄大林廠今天上午傳出氫氣外洩，中油消防隊在廠內警戒，並報請高雄市消防局支援。高雄市消防人員表示，消防人車到場時，並未發現火苗，但因氫氣外洩隨時可能有危險，消防車出水警戒，中油也趕緊關閉管線開關閥，暫未傳人員傷亡，肇事原因由中油了解中。

高雄市消防局今天上午11點50分據報，大林廠氫氣外洩，動員鳳祥、小港、大林、高桂等消防分隊趕往支援，到場時未發生火苗，已出水警戒。

中油煉製事業部執行長徐漢表示，工廠開爐時產生的氣體需經油廢氣燃燒塔排放掉，否則壓力上升易產生爆炸，但可能排放的管線有個墊片有些老化，今早11點20分時有些許氣體洩出，燃燒釀成小火把，由於立即停止燃燒，反而可能肇致危險，因此需讓管線內的餘氣慢慢燒掉，以策安全。否則廢氣到處竄，反而危險。